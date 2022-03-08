الصحة: تجاهل لقاحات كورونا يعرضنا إلى موجة أشد خطورة

شهد الموقف الوبائي لفايروس كورونا تحسناً نسبياً، إذ استقرت الاصابات تحت حاجز الالف حالة في اليوم، فيما تؤكد وزارة الصحة ان الخطر ما زال قائماً وأن انخفاض الموقف الوبائي لا يعني انتهاء الموجة.

ويقول مدير دائرة الصحة العامة رياض الحلفي إن “أغلب الراقدين في المستشفيات من المصابين بفايروس كورونا هم غير ملقحين ضد الوباء، فيما تعد الإصابات خفيفة لدى الملقحين، الأمر الذي يدل على فاعلية اللقاح”.

وأضاف أن “اللقاح ضد كورونا ضروري جداً، وهو متوفر في جميع المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة وجميعها آمنة وفعالة”. وحول إمكانية منح جرعة رابعة من لقاح كورونا يقول الحلفي، إنه “ليس معروفاً حتى الان هل يتوجب أخذ جرعة رابعة للملقحين بثلاث جرعات ام لا”.

وبين مدير دائرة الصحة العامة أن “المتحورات التي قد تطرأ على الفايروس غير معروفة خلال الأشهر المقبلة، وأنه من غير المعروف تحور سلالة أوميكرون”.

وتابع، الحلفي أن “دول العالم سئمت من القيود المفروضة جراء جائحة كورونا، وأن أغلب الدول الأوروبية رفعت القيود اعتماداً على اللقاح”. ويملك العراق جرعات كافية من اللقاحات المضادة لكورونا، بعد عام من إطلاق حملة التطعيم الواسعة، لكن الإقبال لا يزال ضعيفا، وفق تقرير لموقع “إن بي أر”.

ويحتل العراق المرتبة 183 على مستوى العالم في نسبة السكان المحصنين، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، التي تشير إلى أن أقل من فرد من كل 5 أشخاص حصل على جرعتين. بدورها، تقول عضو الفريق الاعلامي في الوزارة ربى فلاح إن “الإصابات بفايروس كورونا في طور التراجع ولكن هذا الامر لا يعني زوال الخطر في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية او التهاون بأخذ اللقاح”.

واضافت، انه “على الرغم من عدم ارتفاع نسب التلقيح في العراق الى المستوى المطلوب ولكن اي زيادة في اعداد الملقحين حتى وان كانت قليلة ستؤثر على المنحنى والموقف الوبائي بشكل عام”.

وتابعت فلاح ان “نسب التلقيح في العراق وصلت الى أكثر من٣٣٪ بالنسبة للجرعة الاولى اما الجرعة الثانية فقد وصلت الى أكثر من ٢٣٪ من الفئات المستهدفة”.

وأشارت الى أن “العراق تجاوز ذروة الموجة الرابعة من جائحة كورونا، الا ان الموجة لم تنتهِ وخطرها ما زال قائما”.

وبينت عضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة، أن “تذبذب اعداد الإصابات وانخفاض اعدادها لا يعني تجاوز الخطورة، ولاسيما ان الفايروس لايزال موجودا”، مستدركة “لا نستبعد حدوث او تسجيل اصابات جديدة وبمستويات مرتفعة”.

وأشارت فلاح الى، ان “عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وتجاهل اللقاحات المضادة للفايروس يدخلنا بموجات أشد خطورة من الجائحة”.

وتابعت عضو الفريق الطبي الإعلامي الساند لوزارة الصحة، “لا نستطيع منع دخول الموجات والمتحورات الجديدة، لكن بإمكاننا التقليل منها من خلال التطيعم ضد الفايروس، والالتزام بالإجراءات الوقائية”.

وأكدت، ان “اغلب الراقدين في المستشفيات هم من غير الملقحين”، مشيرة الى، أن “اللقاحات متوفرة بثلاث جرعات، والعمل جار على إقرار الجرعة الرابعة”، لافتة الى، ان “تجاوز الجرعة الرابعة يتم بارتفاع عدد الملقحين ضد الفايروس”.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الاثنين، تسجيل 737 إصابة جديدة و18 حالة وفاة بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في البلاد. وذكرت الوزارة في بيان، أنها سجلت 737 إصابة جديدة بفايروس كورونا في العراق، ليصبح العدد الكلي للمصابين بالفايروس 2308928 شخصاً.

وسجل معدل الإصابة اليومي ارتفاعا، بالمقارنة مع أعداد المصابين في الأيام الماضية، كما سجلت وزارة الصحة 1806 حالات شفاء جديدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية. بهذه الحالات الجديدة يصبح عدد الذين تعافوا من كورونا في العراق 2257508 اشخاص، منذ انتشار الجائحة في البلاد.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 18 حالة وفاة جديدة بالفايروس التاجي، ليبلغ العدد الكلّي للوفيات جراء كورونا 25068 شخصاً، منذ ظهور الفايروس.

ووصل العدد التراكمي للأشخاص الملقحين ضد الفايروس المستجد الى 10015871 شخصاً في العراق بعد تلقّي 45641 شخصاً آخرين للقاح المضاد لفايروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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