بسم الله الرحمن الرحيم

دهاء امريكا (ايهام بوتين بغزو اوكرانيا بازاحة ترامب)..(روسيا تهزم روسيا عسكريا باوكرانيا) كلاهما سلاح روسي

المضحك جدا.. بان (روسيا تهزم روسيا عسكريا باوكرانيا) فالسلاح الاوكراني روسيا اساسا.. (وروسيا سلاحها روسي).. فعلى من انتصرت روسيا هنا؟؟ هذا هو السؤال؟ ومجرد دخول سلاح امريكي (جافيل) المضاد للدبابات احترقت دبابات روسية.. ومجرد صاروخ ستنغر.. سقطت طائرات مروحية روسية وطائرات سيخوي وغيرها.. في حين امريكا دخلت حروب مع دول سلاحها روسي .. هزمتها بسلاحها الامريكي..

لندخل بصلب الموضوع.. ولنتبه (من يضخم بقوة روسيا):

فتضخيم قوة روسيا عسكريا ونوويا.. بالاعلام الغربي والامريكي.. واظهار (بوتين) كزعيم متعدد المواهب .. والترويج بان (بوتين ليس صدام.. والعراق ليس روسيا).. تذكرنا بصدام والعراق عام 1991.. حيث تم تضخيم قوة العراق العسكرية لتصويرها القوة الرابعة عالميا حسب الاعلام الامريكي والغربي.. وتصوير بان الجيش العراقي لديه خبرة سنوات.. من الحروب.. وابراز شخصية صدام كقائد صلب وشجاع .. ولا يتراجع.. ولنتبه (للقائد الذي لا يتراجع بغزوه للكويت.. الذي جعل صدام يقول لو سمعتم صوتي بان اطلب الانسحاب لا تنسحبون).. فهذه نقطة كانت ضرورية (لابادة الجيش العراقي بالكويت)..

اذن التلاعب بعقول الزعامات.. هي المطلوب.. وتوريطهم بالصراعات تزرع التذمر بين شعوبهم

فايهام بوتين.. جاء عبر.. ازاحة ترامب القائد الصلب .. وايصال رجل ضعيف بايدين .. وان امريكا قوة متهاوية.. وصعود الصين اقتصاديا .. وان روسيا قوة عسكرية كبرى.. مقابلها ايران تضرب قواعد عسكرية بالعراق تتواجد بها قوات امريكية بدون رد امريكي على الاراضي الايرانية.. وتصريح امريكا بانها لن تدخل حرب مع روسيا باوكرانيا.. وانها غير مستعدة لحرب نووية من اجل كييف.. كلها تشجع بوتين للمغامرة والاندفاع وهو لا يعلم انه يقع بمستنقع ..

ولا ننسى (الاستفزازات) التي استفز بها بوتين بخصوص تخويفه من

(ضم اوكرانيا للناتو.. ووضع صواريخ نووية فيها.. الخ).. ليتبين بان زيلينسكي يعترف بان الغرب يماطل منذ 10 سنوات بخصوص دخول اوكرانيا حلف الناتو.. و27 رئيس دولة لم يجيبون رئيس اوكرانيا عن سؤاله (لماذا لا تدخل اوكرانيا الناتو).. فماذا نفهم من ذلك؟ (ايهام بوتين بادخال اوكرانيا بالناتو.. مقابلها زيلينسكي رئيس اوكرانيا يعاني من عراقيل الاوربيين انفسهم من دخول اوكرانيا بالناتو)..

فروسيا عوامل انهيارها.. شبيه بانهيار الامبراطورية الاشورية..

فاقوى الجيوش تهزم اقتصاديا.. فروسيا اقتصاديا هزيلة مقارنة بامريكا والصين.. وجيشها عرمرم.. في وقت الجيوش تحتاج للاقتصاد المالي الكبير.. فالامبراطورية الاشورية سقطت بسبب اعتمادها على قوتها العسكرية وليس الاقتصادية ..

ولا ننسى (الاتحاد السوفيتي) اقوى من روسيا اليوم .. ورغم ذلك انهار

فعوامل انهيار السوفيت نفسها موجودة بروسيا اليوم.. (نظام دكتاتوري لبوتين بموسكو)..(روسيا مشكلة من عدة شعوب وولايات مغصوبة على البقاء بالاتحاد الروسي) كشعوب القوقاز.. ووقع روسيا بالمستنقع الاوكراني. شبيه بوقوع السوفيت بالمستنقع الافغاني… ودخول موسكو بصراعات دولية.. وضعفها الاقتصادي امام الصين وامريكا .. مما يجعل مطاولتها بالصراعات ضعيفة جدا… ولا ننسى (روسيا شعبها فيه حالة تذمر واحباط.. يجعله باي هزة يقدم لجوء للدول الغربية. وتوجد معارضة قوية لبوتين).. وهذه عوامل مساعدة (لانقلاب عسكري ضد بوتين .. مع عودة واسعة لجثث الروس لعوائلهم من المستنقع الاوكراني) او (اغتيال بوتين بقبول شعبي روسي من قبل معارضيه)..

وكلنا نرى كيف مجرد عقوبات اقتصادية غربية على روسيا.. (تراجعت قيمة الروبل)..

الى اقل من النصف .. (وايدعات روسيا بمئات المليارات الدولارات جمدت).. وحتى الصين ترفض تسليم روسيا (83) مليار دولار ببنوك صينية.. لخوف البنوك الصينية من عقوبات عليها ان فعلت ذلك..

فالصين صادراتها الاكبر لاوربا وامريكا.. وغير مستعدة للتضيحة بذلك لخاطر عيون الروس

فروسيا ليست ضمن 10 اقتصاديات للعالم للعلم فقط.. والصين اكبر صادراتها مع اوربا وامريكا واليابان.. اي حلفاء امريكا.. وليس مع روسيا.. فالصين غير مستعدة اذن للتفريط بتجارتها مع اوربا وامريكا واليابان لخاطر بوتين روسيا..

فالناتج المحلي الاجمالي لامريكا.. الاول عالميا..

فامريكا ناتجها المحلي وحدها يعادل الناتج الاجمالي المشترك لـ 170 دولة.. فالناتج المحلي الاجماعي لامريكا يقدر لعام 2021 (بـ 22.9 تريليون دولار).. وتاتي ثانيا الصين.. بناتج محلي اجمالي اسمي يبلغ (17 تريليون دولار) لنفس العام 2021.. ورغم ذلك ما تزال الصين الاكبر المصنعة في العالم..

وتاتي ثالثا اليابان.. بناتج اجمالي محلي (5.1 تريليون دولار).. اي بنحو (5.4)% من ناتج الاقتصاد العالمي..وتاتي المانيا رابعا: كاكبر اقتصاد اوربي وتصدر نحو 20% من السيارات المصدرة في العالم.. وبلغ اجمالي حجم التجارة عام 2019 نحو 90% من الناتج المحلي الاجمالي لالمانيا.. وتاتي خامسا: بريطانيا بناتج محلي اجمالي (3.1 تريليون دولار) وبنسبة مساهمة في الاقتصاد العاليم (3.3%)..

وتاتي سادسا الهند بناتج محلي اجماعي اسمي (2.9 تريليون دولار) بنسبة مساهمة (3.1) من نسبة الاقتصاد العالمي..وتاتي سابعا: فرنسا ناتج محلي اسمي بقيمة (2.9) تريليون دولار وبنسبة مساهمة (3.1)% من الاقتصاد العالمي..وتاتي ثامنا: ايطاليا بناتج اجمالي (2.1) تريليون دولار وبنسبة مساهمة بالاقتصاد العالمي بلغت (2.3)%.وتاتي تاسعا: كندا وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في كندا خلال عام 2021 نحو 2.0 تريليون دولار، بإجمالي نسبة مساهمة في الناتج الاقتصادي العالمي تقدر بنحو 2.1%.وتاتي تاسعا: كوريا الجنوبية.. حيث سجلت كوريا الجنوبية إجمالي ناتج محلي اسمي بقيمة 1.8 تريليون دولار، ونسبة مساهمة في الناتج الاقتصادي العالمي تقدر بنحو 1.9%.

وحتى باحتياطي الذهب.. فامريكا.. والمانيا وايطاليا.. الاكبر باحتياط الذهب.. وليس روسيا..

بمعنى من يسيطر على سعر الذهب امريكا والمانيا وايطاليا وليس روسيا.. ومن يسيطر على سعر النفط ايضا دول نفطية كبرى بالعالم وليس روسيا اساسا..

عليه نقول: هل الحاجة لوقوع بوتين بالمستنقع الاوكراني.. ضرورة بمفاوضات امريكا مع ايران

بمعنى..هل امريكا تحتاج لوضع روسيا بزاوية حرجة.. تجبرها على التفاوض بقضايا وملفات عالمية اخرى.. مثال (الملف الايراني ومنه النووي)..(الملف السوري ومنه بشار الاسد).. (الملف العراقي).. (الملف الكوري الشمالي).. الخ.. مقابل (حصول روسيا على تنازلات في محيطها الاقليمي نفسها) وليس الشرق اوسطي وشبه الجزيرة الكورية..

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واخير يتأكد للعرب الشيعة بالعراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية العرب الشيعة بمنطقة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم

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