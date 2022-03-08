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رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً من مجلس الأعمال الأمريكي – الكوردستاني والشركات الأمريكية

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 8 آذار (مارس) 2022، وفداً من مجلس الأعمال الأمريكي – الكوردستاني وممثلي عدد من الشركات الأمريكية.

وفي مستهل الاجتماع، قدمت ممثلة حكومة إقليم كوردستان لدى أمريكا بيان سامي عبد الرحمن ملخصاً عن أهداف زيارة الوفد التجاري التي أجريت بالتنسيق مع ممثلية حكومة إقليم كوردستان في أمريكا ومجلس الأعمال الأمريكي – الكوردستاني، والتي ضمت ممثلين عن 12 شركة أمريكية مختلفة في مجالات الأغذية والطاقة والتكنولوجيا والإسكان.

وبعد أن أعرب عن سعادته بزيارة الوفد التجاري الأمريكي، سلط رئيس الحكومة الضوء على الإصلاحات التي شرعت بها حكومة إقليم كوردستان على صعد مختلفة، ويتمثل هدفها الرئيسي بتنويع مصادر الدخل وإرساء بنية اقتصادية متينة في إقليم كوردستان.

وأشار رئيس الحكومة إلى العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، مشدداً على أهمية حل المشاكل بموجب الدستور، وجدد التأكيد بأن قرار المحكمة الاتحادية العليا إزاء قانون النفط والغاز في إقليم كوردستان غير دستوري وينتهك الحقوق الدستورية لشعب كوردستان ولا يصب في مصلحة الشعب العراقي، وأضاف: “لن نتنازل عن حقوقنا الدستورية على الإطلاق، وسنواصل في الوقت ذاته الحوار والتفاوض مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى حل شامل ودستوري للمشاكل العالقة”.

وفي ختام الاجتماع، استعرض ممثلو الشركات الأمريكية أعمالهم وبرامجهم في إقليم كوردستان والعراق.

يينبب

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