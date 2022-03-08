شكوى الى الله من حال المسلمين

عمر بلقاضي

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أشكو الى الله ما في الأرض من كُربِ … وما أصاب بني الإسلام من نِكبِ

حُمّى الضّغائن قد أودت بأمّتنا … قد سرْبلتها بشؤْم الذلِّ والعطبِ

ناءَ الهوانُ بشعبِ الذِّكر حين غوى … لقد تناءى عن الإيمان والأدبِ

أضحى أسيرا لدى الكفّار يسحبُه … في حمْأَة الخزْي غيُّ الفُرسِ والعربِ

كرهٌ وبغيٌ وأحقادٌ تُمزِّقه … جيلٌ تخلّى عن الأنوارِ في الكُتبِ

يَشقى ليشقيَ إخوان الهدى أسفاً …ويبذلُ الرُّوح للأعداء يا عجبي

كالعيرِ يحملُ خيرات الوجود وما … يحظى بشيءٍ سوى بالقهرِ والتّعبِ

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