شكوى الى الله من حال المسلمين
عمر بلقاضي
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أشكو الى الله ما في الأرض من كُربِ … وما أصاب بني الإسلام من نِكبِ
حُمّى الضّغائن قد أودت بأمّتنا … قد سرْبلتها بشؤْم الذلِّ والعطبِ
ناءَ الهوانُ بشعبِ الذِّكر حين غوى … لقد تناءى عن الإيمان والأدبِ
أضحى أسيرا لدى الكفّار يسحبُه … في حمْأَة الخزْي غيُّ الفُرسِ والعربِ
كرهٌ وبغيٌ وأحقادٌ تُمزِّقه … جيلٌ تخلّى عن الأنوارِ في الكُتبِ
يَشقى ليشقيَ إخوان الهدى أسفاً …ويبذلُ الرُّوح للأعداء يا عجبي
كالعيرِ يحملُ خيرات الوجود وما … يحظى بشيءٍ سوى بالقهرِ والتّعبِتنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط