Posted on by

عالية نصيف تشيد بورقة الإصلاح المقدمة من قبل وزير المالية وتدعو الى تنفيذها 

أشادت النائبة عالية نصيف بقيام وزير المالية علي عبدالأمير علاوي بتقديم مقترح قانون الى مجلس النواب لدعم الفقراء والضعفاء والفئات الهشة في المجتمع .

وقالت في بيان اليوم :” ان تقديم هذه الورقة الإصلاحية يعبر عن الشعور بالمسؤولية تجاه شعبنا وخصوصاً الطبقة الهشة والأسر التي لامعيل لها وعوائل الشهداء والجرحى، فاليوم توجد وللأسف الآلاف من الأسر التي لاتجد قوتها اليومي ” ، مشيرة الى ” ضرورة تقنين الموارد بالشكل الذي يمنع هدرها على السراق والفاسدين، بما ينعكس ايجابا على دخل الفقير وتوفير الأمن الغذائي والضمان الاجتماعي “.

ودعت نصيف السلطتين التنفيذية والتشريعية الى :” التنفيذ المباشر لورقة الإصلاح وعدم جعلها ورقة شكلية كسابقاتها، مع النأي بها عن المزايدات السياسية المستهلكة “.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close