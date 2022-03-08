مسؤول بيئي: نحو 3 مليارات متر مربع ملوثة بالألغام

تواجه العديد من المدن العراقية، شبح الألغام والمخلفات الحربية، فيما يسجل البعض منها بين الحين والآخر ضحايا ومصابين جراء انفلاق بعض تلك المخلفات التي يعود بعضها إلى الحروب التي خاضها العراق مع إيران في ثمانينيات القرن الماضي، وحرب الخليج وغيرها من الحروب.

واستناداً إلى مسوحات وكشوفات، تجريها العديد من الجهات المسؤولة في مديرية الدفاع المدني العامة، والهندسة العسكرية في وزارة الداخلية والدفاع، فضلا عن مديرية شؤون الألغام في وزارة البيئة، حملات بين الحين والآخر لتطهير بعض المناطق العراقية من تلك المخلفات.

آلية الإزالة والتطهير

وقال مدير دائرة شؤون الألغام والمخلفات الحربية في وزارة البيئة ظافر الساعدي إلى (المدى)، إن “المساحة الملوثة بالألغام والمخلفات الحربية كانت تبلغ بعد العام 2003 نحو 6 مليارات متر مربع”.

وأضاف الساعدي، أن “الجهات المعنية بهذا الملف تمكنت من تنظيف وتطهير 53% من تلك المساحة، وتبقى حوالي مليارين و700 مليون متر مربع ملوث لغاية الآن، وجار العمل على تطهيره وفق السياقات المعتمدة”.

ولفت إلى، أن “المناطق التي فيها أدلة وطلبات يتم مسحها عبر مسوحات غير تقنية بادئ الأمر ومن ثم مسوحات تقنية وإزالة”، مبيناً أن “المخلفات الحربية التي يعاني منها العراق هي ألغام ومقذوفات حربية وعنقودي وفيها ما هو قابل للانفجار، وقد يسجل خسائر بشرية”.

وأشار الساعدي، إلى أن “المساحة المعرضة للتلوث بالألغام في عموم المحافظات العراقية تبلغ 925 كيلومترا مربعا، وباقي المساحة المذكورة في أعلاه ملوثة بالعنقودي ومخلفات حربية وعبوات ناسفة خلفها داعش في المناطق المحررة، وبعضها يعود إلى الحروب السابقة”.

وأوضح، أن “محافظة البصرة هي الأكثر تلوثاً بمساحة 2250 كيلومتراً مربعاً، كونها شهدت معارك خلال السنوات الماضية”.

وأكد الساعدي، أن “دائرة شؤون الألغام مسؤولة عن البرنامج الوطني لشؤون الألغام في العراق، وهناك اتفاقيات عالمية في جنيف لوضع خطط ستراتيجية لإزالة تلك الألغام من العراق، بالتنسيق مع وزارة الدفاع والداخلية والدفاع المدني ومديرية مكافحة المتفجرات”.

وختم حديثه بالقول، إن “الجهد الدولي يتركز في المناطق المحررة، وحالياً أصبح للجهد الدولي حضوراً في المناطق الجنوبية للإسراع في عملية تطهير المناطق”.

استمرار العمل

بدورها ذكرت مديرية الدفاع المدني العامة، أن عملية تطهير المناطق العراقية من الألغام والمخلفات الحربية أولوية في المناطق التي تشهد كثافة سكانية، جاءت لمنع الكوارث والحفاظ على أرواح المواطنين.

وقال مدير إعلام وعلاقات المديرية العميد جودت عبد الرحمن إلى (المدى)، إن “الجهود في إزالة الألغام تنصب بشكل كبير في المناطق التي فيها سكان، حيث لها أولوية ضمن خطط الإزالة والتطهير”.

ونوّه، إلى أن “قسم معالجة القنابل غير المنفلقة يعمل بهمة عالية لمسح المناطق على الشريط الحدودي بين العراق وإيران، وتكلل هذا المسح التقني وغير التقني برفع كميات كبيرة من المخلفات، التي يتم إتلافها موقعياً”.

وأفاد عبد الرحمن، بإن “المناطق التي تأتي بالدرجة الثانية من حيث الأهمية في هذا العمل، هي المناطق القريبة من الحقول النفطية، وذلك لتسهيل عمل الشركات النفطية وإبعاد تأثير ملف المخلفات الحربية عن الاقتصاد العراقي”.

وأضاف، “تمكنا من إعادة العديد من العوائل العراقية إلى مناطقهم التي كانت تعاني من خطر المخلفات الحربية”، مبينا أن “قسم معالجة لمخلفات الحربية قدم العديد من الضحايا فضلا عن إصابة عدد من منتسبيه جراء انفلاق بعض المخلفات نتيجة الخطأ.. علماً أن الخطأ في عملنا لا يتكرر مرتين”.

وتابع، أن “محافظة البصرة تعتبر من أكثر المناطق تلوثاً، وأغلب الجهود تنصب فيها، كونها كانت منطقة تماس في العديد من الحروب التي خاضها العراق”.

ونبه عبد الرحمن، إلى أن “المناطق الملوثة في العراق كبيرة، وأبرزها هي تلك التي تمتد على الشريط الحدودي مع إيران مروراً بالبصرة وواسط والمثنى وذي قار ولغاية صلاح الدين وحقول مكحول”.

ومضى عبد الرحمن، إلى “الحاجة لدعم ومعدات أكثر تطوراً، أجهزتنا تلبي متطلبات العمل لكن طموحنا هو تجهيزنا بأجهزة أكثر حداثة للتقليل من عدد الضحايا ضمن الكوادر العاملة في تطهير المناطق الملوثة بالمخلفات الحربية”.

وشهد عاما 2014 و2015، زيادة في التمويل الغربي لإزالة الألغام، والتوعية بالمخاطر، ومساعدة الضحايا في البلاد بأكثر من 40 في المئة، حيث ارتفع من 36 مليون دولار إلى ما يقرب من 52 مليون دولار، وفقا لمرصد الألغام الأرضية والذخائر العنقودية.

هذا وأكدت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في العراق، مطلع العام الجاري، إحراز تقدم كبير لتطهير البلاد من المخلفات الحربية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط