مصدر يكشف اسماء المرشحين الأوفر حظا لمنصب رئيس الوزراء

كشف مصدر سياسي، اليوم الثلاثاء، عن المرشحين الاوفر حظا لتسنم منصب رئيس مجلس الوزراء العراقي.

واخبر المصدر ان “المرشحين الاوفر حظا لتسنم منصب رئيس مجلس الوزراء، هم حيدر العبادي، ومحمد توفيق علاوي، ومصطفى الكاظمي”.

واضاف المصدر ان “التفاهمات والاجتماعات ما زالت مستمرة بين قوى الاطار التنسيقي والتيار الصدري لتشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان”.

وافاد مصدر سياسي، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن زعيم التيار الصدري اشترط عدة نقاط على قيادات الاطار التنسيقي لغرض تشكيل الكتلة الاكبر، وفيما اشار الى ان الاطار قدم تعهدات للصدر، رجح اقتراب تشكيل تحالف بين الصدر والاطار تحت عنوان “الكتلة الاكبر”.

واخبر المصدر ، ان “قوى الاطار تعهدت لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بعدم تأخير ملفات الفساد اكثر من 45 يوماً، ضمن جهودهم الرامية للتحالف مع التيار الصدري والاشتراك بالحكومة المقبلة”.

واضاف ان “الرد جاء من الصدر بوجوب حل (الفصائل) والحفاظ على الحشد، وأن ينفرد بترشيح رئيس مجلس الوزراء، مع اعطاء الاطار حق الڤيتو ضد احد المرشحين الخمسة، وفي حال قبول الاطار فأن الصدر سيقبل باشتراك جميع اطراف الاطار في الحكومة”.

واشار المصدر الى ان “الصدر غضب من تعديل الورقة التي قدمت للأطار، الا ان المناقشة بين الطرفين انتهت بتوافق كبير، الامر الذي يؤكد وجود بوادر كبيرة لأفاق الصدر مع قوى الاطار لتشكيل الكتلة الاكبر”.

ا ع

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