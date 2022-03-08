“واقع المرأة العراقية يتردّى”… هناء إدور : قيود الشرع والعرف تمنع تعديل قوانين مجحفة

يصعب ألا يكون اسمها في الصدارة كلّما استحضرنا سيرة النضال النسوي العراقي. شُجاعة وحاسمة ولا تساوم في قناعاتها. ولم يكن اسم هناء إدور ليصير صنواً لكلّ ما تمثله المرأة العراقية من عنفوان رغم هول ما مرّت به، إلا لكونها حوّلت غضبها أفعالاً ورؤاها برامجَ ونشاطات وأفكاراً وضعتها أمام المعنيين من حقوقيين وبرلمانيين ومسؤولين محليين ودوليين، وقبل هؤلاء كلهم أمام الرأي العام.

هناء إدور ناشطة حقوقية عراقية ورئيسة جمعية “الأمل” التي أسستها في عام 1992. ولدت في البصرة حيث أكملت دراستها الإعدادية، ثم انتقلت إلى دراسة الحقوق في جامعة بغداد.

انخرطت مبكراً في النضال الحقوقي داخل العراق وخارجه، وبرزت بعد التغيير في 2003 كواحدة من أبرز المكافحات في سبيل نيل المرأة العراقية موقعاً ومكانة يليقان بها في التشريعات والقوانين الجديدة على مختلف المستويات.

لها مشهد شهير في مواجهة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي عام 2011 حين وقفت أمامه مطالبة إياه بإطلاق شباب ناشطين أوقفتهم القوى الأمنية في ساحة التحرير. حازت جوائز محلية وخارجية عديدة تقديراً لتاريخها النضالي.