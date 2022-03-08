وزير التجارة يصف ارتفاع الأسعار في الأسواق بـ العملية المصطنعة

وصف وزير التجارة علاء الجبوري، ارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية بـ “المصطنع”، مؤكداً البدء بتوزيع مفردات البطاقة التموينية بداية من اليوم الثلاثاء، فيما أشار إلى حصوله على وعود من البرلمان بزيادة التخصيص المالي لتوفير السلة الغذائية للمواطن.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي في مجلس النواب تابعته (المدى)، إن “الوزارة شخّصت جملة المعوقات المتعلقة بارتفاع الأسعار، ووجدنا دعماً نيابياً كبيراً في توزيع البطاقة التموينية”.

وأضاف الجبوري، ان “رسالة اطمئنان نبعثها إلى المواطن العراقي بأن وزارة التجارة ستبدأ اليوم الثلاثاء باستلام المواد الغذائية وتوزيعها”.

وأشار، إلى أن “جولات ميدانية سنبدأ بها برفقة الاعلام إلى الوكلاء”، مشدداً على أن “البرلمان وعدنا بتوفير المخصصات المالية بشكل مستمر ونحن نتحمل كامل المسؤولية لإيصال المفردات الغذائية شهرياً”.

وأورد الجبوري، أن “عملية الشراء الكبيرة لا داعي لها من قبل المواطنين؛ لأن مفردات البطاقة التموينية ستصل بشكل دوري”.

وشدد، على “ضرورة أن يعمل القطاع الخاص بشكل مساهم في هذه الظروف وأن يكون مساندا لضمان انخفاض الأسعار فهناك مسؤولية كبيرة تقع على الجميع بأن قوت المواطن هو خط أحمر يتم التعامل معه عن طريق التعاون وتغليب الحوار”.

ويواصل، ان “استمرار الوزارة في توزيع المواد الغذائية من شأنه أن يسهم في استقرار الأسعار، وبالتالي لن تكون هناك حاجة للذهاب إلى الأسواق”.

وأردف الجبوري، أن “خطة ستكون لدينا لتضمين بعض المواد التي طرأ عليها ارتفاع في الأسعار وفق حاجة المواطن وبالتالي سيكون هناك استقرار كامل في الأسواق”.

ولفت، إلى أن “وزارة التجارة توجه الشكر إلى مجلس النواب على الدعم الكبير الذي لمسناه في الأيام الماضية في ملف البطاقة التموينية”.

ويواصل الجبوري، أن “بعض التجار يقومون حالياً بسحب المواد وخزنها وبيعها، وإلا كيف يكون الارتفاع بهذه السرعة؟”.

وأفاد، بأن “المؤشرات الحالية تفيد بأن ارتفاع الأسعار مصطنع وآني، يأتي ذلك بالتزامن مع وجود بعض ارتفاع في البورصة العالمية نتيجة الحرب الدائرة بين روسيا أوكرانيا”.

ومضى الجبوري، إلى أن “الحكومة تبحث عن دول أخرى لديها بضائع لتغذية الأسواق بالمواد المطلوبة وبالتالي تعود الأسعار إلى وضعها الطبيعي”.

من جانبه، ذكر نائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي في المؤتمر، أن “البرلمان لديه اطمئنان من خلال الطرح الذي تقدم به وزير التجارة بتوفير حصتين غذائيتين وقبل شهر رمضان”.

وأضاف الزاملي، أن “الجبوري تعهد بتوزيع المفردات شهريا، في حين تعهدت وزارة المالية بدورها برفع تخصيصات التجارة لدعم البطاقة التموينية”.

وأشار، إلى “حوار سيكون مع التجار بحضور الجهات الامنية من أجل ردع المستوردين الجشعين ممن بدأوا بتخزين المواد الغذائية ورفع الأسعار”.

وكانت الأسواق العراقية قد شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعاً واضحاً في الأسعار، عزاه العديد من المراقبين إلى الأحداث الدولية بين روسيا وأوكرانيا فضلاً عن تغيير سعر الصرف وجائحة كورونا.

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