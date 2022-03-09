Posted on by

أفراد حماية برلمانية عراقية يطلقون النار على متظاهرين في بابل.. (صور وفيديو)

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بأن أفراد حماية عضو مجلس نواب عن محافظة بابل أطلقوا النار على مجموعة من المتظاهرين بينهم الناشط “ضرغام ماجد”.

وقال المصدر  إن “مجموعة من المتظاهرين بينهم الناشط ضرغام تظاهروا، مساء اليوم، امام منزل النائبة سها السلطاني في محافظة بابل، وقاموا برمي الحجارة على منزلها”.

وأوضح المصدر، أن “أفراد حماية النائبة قاموا بإطلاق الرصاص الحي في الهواء”، مشيراً الى “إصابة متظاهرين بضربات نتيجة تبادل الضرب بالحجارة”.

وتحصلت على مجموعة من الصور تظهر اصابة عدد من المتظاهرين بينهم “الناشط” ضرغام” اثر تبادل الحجارة، وفق المصدر.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close