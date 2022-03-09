أفراد حماية برلمانية عراقية يطلقون النار على متظاهرين في بابل.. (صور وفيديو)

أفاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بأن أفراد حماية عضو مجلس نواب عن محافظة بابل أطلقوا النار على مجموعة من المتظاهرين بينهم الناشط “ضرغام ماجد”.

وقال المصدر إن “مجموعة من المتظاهرين بينهم الناشط ضرغام تظاهروا، مساء اليوم، امام منزل النائبة سها السلطاني في محافظة بابل، وقاموا برمي الحجارة على منزلها”.

وأوضح المصدر، أن “أفراد حماية النائبة قاموا بإطلاق الرصاص الحي في الهواء”، مشيراً الى “إصابة متظاهرين بضربات نتيجة تبادل الضرب بالحجارة”.

وتحصلت على مجموعة من الصور تظهر اصابة عدد من المتظاهرين بينهم “الناشط” ضرغام” اثر تبادل الحجارة، وفق المصدر.