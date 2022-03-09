إطلاق قروض لشراء دور سكنية

أطلق مصرف الرافدين، أمس الاثنين، قروضاً عقارية تبلغ 150 مليون دينار لشراء دار سكنية.

وقال المكتب الاعلامي للمصرف تلقته (المدى)، إن “المصرف قرر منح قروض عقارية للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمواطنين لاغراض عقارية متعددة وفق الضوابط والشروط”.

وأضاف البيان، أن “المصرف يمنح 50 مليونا للموظف الموطن راتبه لدى المصرف لترميم وتأهيل او بناء او شراء الدور السكنية وبفائدة 5 بالمئة ومدة التسديد 10 سنوات، وبضمانة بطاقة الماستر كارد وكفيل ضامن موظف مدني موطن راتبه على المصرف حصرا مع رهن العقار المطلوب ترميمه او تأهيله او بناؤه او شراؤه”.

وأضاف: “اما ما زاد عن 50 مليون دينار لغاية 125 مليون فيتم منحها للموظف الموطن راتبه على المصرف لشراء دار سكنية وبفائدة 5 بالمئة وبمدة تسديد 10 سنوات وبضمانة بطاقة الماستر كارد الموظف وكفيل موظف مدني موطن راتبه على المصرف اضافة الى رهن عقار الدار المطلوب شراؤها”.

وأشار إلى أن “المصرف يمنح 150 مليون للموظف الموطن راتبه على المصرف لغرض شراء دار سكن وبفائدة 4 بالمئة ومدة التسديد 10 سنوات وبضمانة بطاقة الماستر كارد للموظف وكفيل موظف مدني موطن راتبه لدى المصرف اضافة الى رهن عقار الدار المطلوب شراؤها”.

وأوضح أن “المصرف يمنح للمواطنين قرضا 50 مليوناً لغرض ترميم وتأهيل او بناء او شراء الدور السكنية وبفائدة 5 بالمئة ومدة التسديد 10 سنوات وبضمانة كفيل موظف مدني موطن راتبه على المصرف اضافة الى رهن العقار المطلوب ترميمه او تأهيله او بناؤه او شراؤه”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط