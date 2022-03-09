المعهد القضائي يعلن اسماء المقبولين للعام الدراسي 2022- 2023

بغداد / إعلام القضاء

أعلن المعهد القضائي، اليوم الثلاثاء الموافق 8 /3 /2022 عن أسماء المقبولين للدراسة في المعهد القضائي للعام الدراسي 2022 /2023 للدورة (44).

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن “المعهد القضائي كشف عن اسماء الطلبة المقبولين للدراسة في المعهد للعام الدراسي 2022 /2023، ضمن الدورة (44)، وعلى كافة المقبولين الحضور إلى بناية المعهد القضائي لغرض البدء باجراءات الفحص الطبي، على أن يتم اعلامهم لاحقا بتاريخ المباشرة بالدوام الرسمي”.

يذكر أن المقبولين في المعهد القضائي لهذه الدورة كان قد دخلوا اختباراً بمرحلتين تحريرية وشفهية وصولا للحصول على الدرجة الاخيرة المؤهلة للقبول في المعهد.

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