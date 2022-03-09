تحالف الحلبوسي والخنجر يبدآن حملة لتعديل قانون العفو العام

بغداد/ فراس عدنان

يقود تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي حملة لتعديل قانون العفو العام، وبدآ بجمع تواقيع بلغت الحد المطلوب ورفع المقترح إلى رئاسة البرلمان من أجل المضي بتشريعه. ويؤكد أعضاء في التحالف أن العفو العام واحد من الملفات ذات الأولوية، وعدوها غير قابلة للتأجيل، وتحدثوا عن ظروف مناسبة أصبحت اليوم يمكن استثمارها في تمرير التعديل بالتعاون مع الشركاء في التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال رئيس الكتلة شعلان الكريم، إن “تعديل قانون العفو العام هو مطلب شعبي جماهيري في المحافظات المحررة”.

وتابع الكريم، أن “يقيناً أصبح لدينا بوجود الكثير من السجناء المظلومين نتيجة الوشاية والمخبر السري والدعاوى الكيدية”.

ولفت، إلى أن “تحالف السيادة باشر بجمع تواقيع أعضاء مجلس النواب، وأن هذه الحملة يقودها النائب عبد الكريم عبطان ومعه آخرون من أعضاء الكتلة”.

وانتهى الكريم، إلى أن “الهدف هو تعديل القانون بتضمينه مواد تنصف الأبرياء والمظلومين من المحكومين في السجون”.

من جانبه، يرى النائب عن الكتلة أحمد مظهر الجبوري، أن “واحدا من الأهداف الأساسية التي تشكل بموجبها تحالف السيادة هو إقرار العفو العام”.

وذكر الجبوري، أن “الكتلة سوف تتفق مع التحالف الثلاثي من أجل تمرير التعديل بأسرع وقت ممكن بعد استكمال كامل الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بتشريعه”.

إلى ذلك، أفاد عضو تحالف السيادة عمر الفراجي، أن “العفو العام أصبح قضية متفق عليها بوصفه من متطلبات المرحلة الحالية، بالنظر لما شهده العراق خلال السنوات الماضية”.

وتابع الفراجي، أن “إقرار القانون يعد بمنزلة الاختبار الحقيقي للتمثيل السياسي للمناطق المحررة والمكون السني بشكل عام”.

وأشار، إلى أن “تحالف السيادة بجميع مكوناته اعتبر العفو العام من القضايا المهمة ذات الأولوية وغير القابلة للتأجيل وضرورة التعجيل في العمل عليه”.

ولفت الفراجي، إلى ان “التحالف بدأ فعلياً بجمع تواقيع مقترح تعديل قانون رقم 27 لسنة 2016 كونه أقر في وقت شهد صعوبة في التطبيق، بالنظر الى ما كان عليه الوضع حينها”.

ونوه، إلى أن “القانون في حينه لم يطبق بالشكل الذي شرّع لأجله، وقد باشرنا بجمع التواقيع وبلغت الحد المطلوب”، وتحدث عن “تسليم طلب التعديل إلى رئاسة البرلمان وفقراته التي تسهم بإخراج السجناء الأبرياء”.

ويواصل الفراجي، أن “الجميع بات يعلم بأن هناك آلاف المحكومين الأبرياء من تبعات المرحلة السابقة ونحن اليوم نعمل على شمولهم بالعفو من أجل انصافهم”.

وأردف، أن “المقترح لم يتضمن إعادة المحاكمة فحسب، بل أنه شمل ايضاً إعادة التحقيق واسنادها إلى المحاكم المختصة وحسب الاختصاص المكاني بحضور المدعي العام ووكلاء المتهمين”.

ولفت الفراجي، إلى أن “تضمين المقترح، تقليل مدة المحكومية لغير المشمولين بالعفو، أو اللجوء إلى الغرامة البديلة لمحكومين قضوا مدة محددة”.

أوضح، أن “إقرار القانون نراه موضوعاً اخلاقياً وإنسانياً، وتم التعاهد عليه بين من يمثل المناطق المحررة والناخبين وذلك قبل الانتخابات”.

ونوه الفراجي، إلى أن “الوضع السياسي في تلك المدة كان أحد أسباب عدم تطبيق القانون، لكن التحالفات الحالية ومنها التحالف الثلاثي سوف يساعد في إقرار القانون بأسرع وقت ممكن”.

وأفاد، بان “أساس الانضمام إلى التحالف الثلاثي، من الكتلة الصدرية، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وتحالف السيادة، كان مبنيا على طرح القضايا الأساسية لكل من هذه المكونات، والعفو العام والنازحين والمغيبين وإعمار المناطق المحررة هي من القضايا الأساسية بالنسبة لنا”.

ويواصل الفراجي، أن “البعض من شركائنا تضرر من قضايا الاعتقال التعسفي ويبحث معنا اليوم عن إقرار العفو العام”، في إشارة إلى التيار الصدري.

ويجد، ان “المجتمع دخل في مرحلة جديدة، ينبغي فيها التعامل على أساس دمج الناس مع بعضها وإعادة تأهيل من أخطأ بعد ترضية ذوي الضحية، مع ضرورة أن تكون هناك استثناءات المتعلقة بضرب القوات الأمنية وغيرها من القضايا التي تم ادراجها في القانون النافذ”.

مضى الفريجي، إلى أن “تحالف السيادة يرى أن الوقت أصبح مناسباً لإقرار القانون وليس هناك ما يستدعي تأجيله، بل على العكس هو في حزمة برنامجه الذي يمس المناطق المحررة وتحقيق مطالبها الدستورية والقانونية”.

يذكر أن العراق قد شهد بعد عام 2003 قانونين للعفو العام الأول تم سنه في عام 2008 والثاني في عام 2016، فضلاً عن تعديل صدر بعد سنة واحدة من العفو العام الثاني.

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