تحت شعار (صناعة الحياة) مؤسسة السوسن تنظم مهرجان “الحلم” في اربيل

نظمت مؤسسة السوسن العالمية متمثلة في ملكة جمال لبنان، الإعلامية الدكتورة سوسن السيد، ,مهرجانا فنيا” تحت شعار (صناعة الحياة) بحضور عدد من الشخصيات الإعلامية والفنية والاجتماعية والاقتصادية والطبية ، فضلا عن عدد من ملكات الجمال من عدد من الدول العربية لعام 2022 .واعربت مديرة مؤسسة السوسن العالمية الدكتورة سوسن السيد خلال كلمة عن سعادتها لإحياء مهرجان الحلم الخامس عشر في اربيل العراق .مؤكدة إن الهدف من هذا المهرجان هو ارسال رسالة سلام ومحبة من اربيل الى العالم مفادها “ان صوت الحياة والسلام والحب اقوى من لغة السلاح والإرهاب” .واضافت ان مهرجان الحلم هو مهرجان الحياة ويسرنا ان نعود الى اربيل لإضفاء البهجة والسعادة على قلوب الحاضرين. وتابعت بالقول : اتمنى من خلال مهرجان الحلم مهرجان الفن والجمال ان يعم الام والازدهار والرخاء في مدينة اربيل الحبيبية وجميع مدن العراق . وعبرت السوسن عن شكرها لوسائل الاعلام كافة لحضورها وتغطيتها لهذا الحدث المميز الذين يعدون شركاء في نجاح هذا المهرجان .

هذا وشهدت الحفلة تقديم مجموعة عروض ازياء لسيزار فاشن وايضا عروض فنية وفقرات غنائية وتكريم عدد من الفنانين والإعلاميين لاسيما الفنان العراقي باسم العلي والملحن هلكوت زاهر والمطربة التونسية لمياء جمال .

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