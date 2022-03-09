رئيس الادعاء العام يستقبل رئيس هيأة النزاهة

بغداد / إعلام القضاء

أكد السيد رئيس الادعاء العام نجم عبد الله احمد على ضرورة تفعيل مكاتب التحقيقات التابعة لهيأة النزاهة في بعض المحافظات.

جاء ذلك “خلال استقباله اليوم الثلاثاء الموافق 8 /3 /2022 رئيس هيأة النزاهة الاتحادية القاضي علاء جواد الساعدي والوفد المرافق له، لبحث سبل التنسيق بين رئاسة الادعاء العام مع هيأة النزاهة للاسراع بحسم القضايا التي تدخل ضمن اختصاص هيأة النزاهة”.

وحث السيد رئيس الادعاء العام “على ضرورة إزالة المعوقات والاشكالات التي تعيق حسم تلك القضايا، مشيراً إلى أهمية الايعاز لكافة مكاتب التحقيق التابعة الى هيأة النزاهة لغرض تزويد رئاسة الادعاء العام بجداول احصائية تتضمن كافة المعلومات المطلوبة التي سيتم اعتمادها كقاعدة بيانات لغرض المتابعة مع الوزارات والدوائر ذات العلاقة وتصويب الاجراءات الواجب اتباعها مستقبلا”.

كما تم “طرح موضوع عدد المحققين المختصين بالتحقيق في قضايا النزاهة وتطوير مهارات المحققين الحاليين من خلال فتح دورات لهذا الغرض في المعهد القضائي، كما تم التباحث حول موضوع الاخبارات المقدمة الى هيأة النزاهة، مشددا على ضرورة الاسراع بالبت في تلك الاخبارات”.

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