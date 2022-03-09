رابطة القاضيات العراقية تقيم احتفالا مركزيا بيوم المرأة العالمي

بغداد / إعلام القضاء

اقامت رابطة القاضيات العراقية صباح اليوم الثلاثاء الموافق 8 آذار 2022 احتفالا مركزياً بيوم المرأة العالمي .

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن “رابطة القاضيات العراقية أقامت حفلا بمناسبة يوم المرأة العالمي حضره السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان وكوكبة من القاضيات والموظفات الاداريات في مجلس القضاء الأعلى”.

وأضاف البيان أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى هنأ النساء العراقيات بصورة عامة ونساء القضاء خاصة بمناسبة يومهن العالمي للمرأة مشيراً الى ان “سياستنا في مجلس القضاء الاعلى قائمة على اساس اعطاء المرأة حقها كاملاً في مختلف المواقع القضائية والادارية”.

وتابع أن “المرأة في مجلس القضاء الاعلى اصبحت احد الاعمدة الاساسية التي يستند عليها القضاء في ارساء حكم القانون”.

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