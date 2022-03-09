عرض سعودي لشراء تشيلسي

انضم تحالف مالي بقيادة الشركة السعودية للإعلام إلى الراغبين في شراء نادي تشيلسي الإنكليزي، بعد أن عرضه مالكه، الملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش للبيع.

وأوضح موقع “غول” الرياضي أن المجموعة السعودية أوصلت اهتمامها إلى مجموعة رين، وهو بنك تجاري في نيويورك تعاقد معه تشيلسي للعثور على المشتري المناسب.

وأضاف الموقع أنه لم يتم الإعلان عن أشخاص بعينهم داخل التحالف السعودي، لكن الشركة السعودية للإعلام تنشط في مجال الرياضة والفنون وبث الفاعليات على المستوى الإقليمي، ولها مكاتب بالإمارات.

ومن المنتظر أن يقدم التحالف السعودي عرضه لشراء النادي، الذي يقدره البعض بـ3 مليارات دولار.

ويُعتقد حاليًا أن رجل الأعمال الأميركي، توبي بويهلي، مالك نادي لوس أنجلوس دودغرز للبيسبول، وشريكه السويسري هانس يورغ فايس، هما الأوفر حظا بالحصول على النادي الإنكليزي الملقب بـ”فخر لندن”.

ولكن دخول رجل الأعمال التركي البارز محسن بيرق، والمجموعة تقودها السعودية يمكن أن يغير الموازين.

يذكر أن صندوق الاستثمار السعودي نجح في شراء نادي نيوكاسل يونايتد نهاية العام الماضي، بعد سلسلة طويلة من المفاوضات مع رابطة الدوري الإنجليزي والمسؤولين المعنيين بالأمر.

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