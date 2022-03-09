معهد أميركي: الأقليات فقدت التمثيل الحقيقي في الانتخابات العراقية

ترجمة: حامد أحمد

أفاد معهد أميركي بأن الانتخابات العراقية لم تعكس التمثيل الحقيقي للأقليات، لافتاً إلى أن الأحزاب الكبيرة استحوذت على أصواتهم ومقاعدهم في مجلس النواب، فيما حذر من استمرار ذلك كونه يسهم في زيادة معدلات هجرتهم إلى الخارج.

وذكر تقرير لمعهد الولايات المتحدة للسلم (United States Institute of Peace) وترجمته (المدى)، أن “أحزابا وكتلا سياسية وبعد مرور خمسة أشهر على الانتخابات العراقية، ما تزال تراوح في طريق مسدود لتشكيل حكومة جديدة”.

وأضاف التقرير أن “التوصل لعراق أكثر استقراراً وأكثر سلماً يتطلب اشراك كامل للأقليات العرقية والدينية”.

وأشار، إلى أن “فرص تحقيق هذا الشيء ماتزال غير واضحة في وقت تتطلع فيه أقليات العراق بحذر لهذا الهدف لان مستقبلهم مرهون به”.

ولفت التقرير، إلى أن “اشراك جميع الأقليات يعتبر مهمة معقدة بالنسبة لنظام العراق الديمقراطي كون البلد يضم تنوعا واسعا من الأقليات العرقية والدينية، فهو يضم من بين أقليات أخرى الطوائف الايزيدية والمسيحية والصابئة المندائيين والشبك والتركمان والكاكائيين”.

وشدد، على أن “الأقليات الدينية ذات التاريخ الطويل في العراق تشهد تراجعا بأعدادها وكثير منهم يعيش في مخيمات النازحين ويعانون ظروفا اقتصادية ومعيشية صعبة”.

وأوضح التقرير، أن “موجات هجرة كانت قد قللت عدد مسيحيي العراق من 1.5 مليون شخص تقريبا قبل العام 2003 الى ما يقارب من 250,000 ألف شخص او اقل”.

وأردف، أن “كثيرا من الايزيديين والكاكائيين قد غادروا العراق ايضا، ولهذا السبب”، ويعد “تعزيز تمثيل الأقليات في الحكومة امراً جوهرياً لحل هذه المشاكل”.

ويواصل التقرير، أن “انتخابات العراق لعام 2021 شهدت سوء تطبيق احزاب كبرى للقانون الجديد وذلك بسيطرتهم على مقاعد الأقليات”.

وتحدّث، عن “استطاعة أي مصوت ان يدلي بصوته لمرشح من الأقليات وهو بند قانوني يميع قدرة الطوائف الصغيرة من اختيار ممثليها”.

وأفاد التقرير، بأن “القانون الانتخابي الجديد صاغ مناطق انتخابية أصغر في كل محافظة، ولكن هذا لم يحل المشكلة”.

وأكد أن “نواحي غنية بالأقليات اشتركت مع مجاميع أخرى لتشكيل مناطق انتخابية تعطي ميزة للحزب الأكبر الذي هو ليس من الأقليات، وبالتالي تفوز كتل سياسية أكبر بمقاعد إضافية من خلال حجز أعضاء من الأقليات ودعمهم كمرشحين عنهم لشغل مقاعد مخصصة للأقليات”.

وتابع التقرير، أن “المرشحين الفائزين يدعمون مصالح كتلهم الأكبر ويتغاضون عن أولويات احتياجات طوائفهم المحلية من خدمات أفضل او المساواة بالحقوق”.

وأوضح، أن “أربعة مقاعد من مجموع خمسة مخصصة للمسيحيين قد فازت بها حركة بابليون وهو حزب مسيحي منضو للحشد”.

وبحسب التقرير، فأن “وجهاء من الطائفة المسيحية قالوا بان حركة بابليون لا تمثل أبناء الطائفة المسيحية”، وأورد أن “ذلك عكس ما كان يخشى منه مسيحيون وشبك وايزيديون من ان الأحزاب الأكبر ستستحوذ على تصويتهم وصوتهم”.

ويسترسل، أن “مشروع بحث اجراه معهد الولايات المتحدة للسلم كشف ان المناطق الانتخابية التي تحوي أقليات دينية في محافظة نينوى كانت نسبة ثقتها بالانتخابات متدنية”.

وأضاف التقرير، أن “70% من أهالي الحمدانية من الطائفة المسيحية والايزيديين في منطقة سنجار و53% من أهالي منطقة تلعفر ذكروا بان تمثيلهم في الانتخابات كان معدوماً او شبه معدوم”.

وينقل عن “استطلاعات أخرى مشابهة عبرت عن عدم ثقتها من ان الانتخابات ستترجم تطلعات الشعب نحو تغيير إيجابي”.

وتابع التقرير، أن “العراق وطوائفه المتعددة واقلياته، يكافح للتعافي من تبعات الحرب ضد داعش وبناء حكم وبلد أكثر استقرارا وأكثر ديمقراطية”، ووجد أن “الحكومة الجديدة يتطلب منها اتخاذ خطوة حيوية لضمان تمثيل موثوق به لمجاميع الأقليات في الحكم والحكومة”.

ونبه التقرير، إلى أن “معلومات بحث اجراه المعهد منذ العام 2018 تبيّن بان هذه المهمة بقيت دون تحقيق حتى بعد انتخابات 2021”.

وأفاد، بأن “الأقليات العرقية في العراق تشعر بالضعف وسط أجواء غير مستقرة مع عدم اتضاح معالم مستقبلهم”.

ويرى التقرير، أن ” عدم معالجة احتياجات الأقليات وتوفير الخدمات لهم وضمان حقوقهم، فان هذا الخليط من المشاكل سيؤدي لموجات جديدة من الهجرة وذلك في أي وقت تفتح بلدان أوروبية وأميركا أبوابها للمهاجرين”.

وطالب، “البرلمان والحكومة الاتحادية وممثلي الحكومات المحلية بان يصغوا لآراء الاقليات وتلبية احتياجاتهم الاقتصادية والأمنية والاجتماعية”، داعياً إلى “اجراء تعديلات في القانون الانتخابي”.

وانتهى التقرير، إلى أن “تعزيز قوة نبضات الديمقراطية في العراق، التي عكستها حركة الاحتجاجات الأخيرة والانتخابات التي أعقبتها، يعد مكسباً حيوياً”.

عن معهد USIP الأميركي

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