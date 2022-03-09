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نيجيرفان بارزاني يهنئ الكادحين و”عبدالله”

بعث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني،  الثلاثاء، رسالة تهنئة الى سكرتير حزب الكادحين الكوردستاني بلين عبدالله بمناسبة اعادة انتخابه سكرتيراً ونجاح المؤتمر الحادي عشر للحزب، متمنياً لهم التقدم والنجاح.

وجاء في الرسالة  أن نيجيرفان بارزاني هنأ عبدالله وقيادة وكوادر واعضاء احزب الكادحين الكوردستان بمناسبة نجاح المؤتمر الحادي عشر للحزب واعادة انتخاب بلين عبدالله سكرتيرا له، متمنيا لهم التقدم والنجاح الدائم.

واعرب بارزاني ان تكون نتائج ومقررات وتوصيات المؤتمر منصبة في خدمة وحدة الصف والتناغم، وان يكون المستقبل والاهداف العليا لشعب كوردستان والعمل المشترك في خدمة حماية المنجزات الدستورية لاقليم كوردستان.

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