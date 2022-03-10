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إجلاء 65 عراقياً من أوكرانيا

إجلاء 65 عراقياً من أوكرانيا

أجلت وزارة الخارجيَّة 65 عراقياً من أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، في بيان: إن “سفارة جمهورية العراق وبالتنسيق مع وزارة الخارجية الأوكرانية والإدارة المحلية في مدينة سومي، استطاعت إجلاء نحو 60 شخصاً من أبناء الجالية العراقية من مدينة (سومي) المحاصرة، بينهم أطفال ونساء ورجال كبار السن وزوجات عراقيين (أوكرانيات الجنسية)”.
كما استطاعت السفارة إجلاء أسرة عراقية أخرى تتكون من (5) أفراد بينهم نساء وطفل يبلغ عمره (20) يوماً، من مدينة خاركيف التي تشهد اشتباكات وأعمالا عسكرية لم تتوقف حتى الآن.
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