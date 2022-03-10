إقليم كوردستان يحدد أيام عطلة عيد نوروز

حددت حكومة إقليم كوردستان، الأربعاء أيام عطلة عيد نوروز.

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في بيان، إنه تقرر تعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر الحكومية بمناسبة عيد نوروز القومي.

وأضاف أن العطلة ستكون اعتباراً من يوم الأحد 20 من الشهر الجاري ولغاية الخميس 24 من الشهر نفسه.

ونوروز هو أقدم عيد قومي يحتفل به الكورد في جميع أنحاء العالم وبخاصة في موطنهم كوردستان ويبدأ في 21 من شهر آذار ويشهد طقوساً مختلفة.

ومع أن نوروز يعد عيداً قومياً للكورد، إلا أن الكثير من الأقوام في المنطقة بما ذلك العراق تحتفل بالمناسبة السنوية وإن اختلفت أسماءها.

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