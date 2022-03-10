ابو الغيط يعلن تشكيل لجنة اتصال وزارية بشأن متابعة الأزمة الأوكرانية والعراق عضو فيها

القاهرة / اسراء خليفة

اعلن الامين العام للجامعة العربية ان الوزراء العرب قررو تشكيل لجنة اتصال وزارية بشأن متابعة الأزمة الأوكرانية تضم ( الجزائر السودان، العراق، مصر، الأردن، والعضو العربي في مجلس الأمن) وذلكز من أجل التواصل مع كافة الأطراف المعنية لتشجيعها لإيجاد حل سياسي للأزمة.

وقال أبو الغيط – في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الحالي للدورة الـ157 لمجلس الجامعة العربية وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب في ختام اجتماع مجلس الجامعة العربية لقد اتفقنا على الحاجة للتوصل لتسوية سريعة لإنهاء الأزمة لأن ذلك من شأنه ان يؤدي إلى استقرار الأوضاع.

وقال إن حديثاً يثار كثيراً عن تغير النظام العالمي، ولكن النظام العالمي يحكمه ما اتفق عليه الاطراف الثلاثة بعد الحرب العالمية الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وبريطانيا، والذي أُنشأ بموجبه صندوق النقد والبنك الدولي وكل المؤسسات والترتيبات الرئيسية.

وقال إن هناك أحاديث عن تغيير النظام الدولي، أي تغير وضعية مجلس الأمن، هذه الأفكار التي يتحدثه عنها البعض في العالم الغربي عليها قيود لأنه لا يمكن تغير مواثيق الأمم المتحدة إلا بموافقة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.

وأردف قائلا” لكن الوضع الدولي هو الذي في خطر جداً جراء الأزمة الأوكرانية، لأهناك طرفاً يتم دفعه لمواجهات عسكرية وهو قوة نووية، وهذا ما يجب الانتباه له، مشيرا إلى أنه من المؤمنين بالعمل الدبلوماسي، الذي يؤدي لتسويات مهما طال الزمن.

كما أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أبو الغيط أن الجزائر أبلغت وزراء الخارجية العرب نيتها عقد القمة العربية القادمة التي ستستضفيها يومي الأول والثاني من تشرين الثاني / نوفمبر 2022 كما إن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة طرح خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي سبق الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية- نية الجزائر عقد القمة العربية في الأول والثاني من نوفمبر 2022 على مدار يومين، مشيرا إلى أن الوزراء ناقشوا موضوع القمة واستمعوا لتقرير حولها من الوزير الجزائري.

و قال أبو الغيط إن الدول العربية صدقت على مقترح الجزائر بشأن موعد القمة ولم تعترض

وقال إنه بدءاً من يوم 24 و25 تشرين الاول أكتوبر إلى 2 تشرين الثاني ستكون فترة عمل مكثف للعمل العربي المشترك في الجزائر.

وحول موضوع عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية قال أبو الغيط إن هذا الموضوع لم يبحث في السياق العام أو الإطار العربي العام اليوم، لا في الاجتماع التشاوري ولا في الاجتماعات الوزارية للدورة العادية لمجلس الجامعة، لأن هذا الموضوع سوف يترك للاتصالات الثنائية بين الدول العربية بعضها البعض، إذا توافر توافق على عودة العضوية، فسيتم الأمر، واستدرك قائلاً ” ولكن لم أرصد وجود هذا التوافق بعد”.

ونوه أبو الغيط بحماس الجزائر لأن تكون القمة العربية القادمة بداية لتأمين وحدة عربية فعالة، ومواجهة التحديات، مشيرا إلى أنها عرضت تصورها لشكل إنعقاد هذه القمة والاجتماعات السابقة عليها وجلسة التشاور بين القادة العرب وبين وزراء الخارجية العرب، لعلها تكون بادرة لتحسين أداء العمل العربي.

وأشار إلى مشاركة 18 وزير خارجية دولة عربية في اجتماع اليوم يعبر عن حماس الدول العربية لتنشيط العمل العربي المشترك.

وقال أبو الغيط لقد ناقشنا تداعيات الحرب في أوكرانيا، محذراً من أثارها على مختلف الدول العربية خاصة في المجال الاقتصادي فيما يتعلق بأسعار الطاقة والحبوب، وقال إن الموضوع حظي بنقاشات موسعة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية اللبناني على أن العرب أتخذوا موقف موحد من الأزمة الأوكرانية، كما أنهم شددوا على عدم تسييس المؤسسات الدولية.

وقال إن اللجان الوزارية الثلاثة المنبثقة عن مجلس الجامعة العربية اجتمعت قبل بدء الدورة العادية، وهي لجنة التدخلات التركية ولجنة الإيرانية في الشئون الداخلية للدول العربية، واللتين قدمتا قدمت بيان ومشروع قرار تم إقرارهما.

كما كان هناك اجتماع للجنة القدس وهي لجنة أوسع، واستمعت لتقريرين شفهين من وزير خارجية الأردن وفلسطين، عرضا فيه الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وأصدرت بياناً في هذا الصدد.

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