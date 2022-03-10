اعتذار الأمير حمزة ينهي «الفتنة» في الأردن

عمان: محمد خير الرواشدة

في خطوة على طريق إنهاء ملف «الفتنة» الذي عاش الأردن تداعياته مطلع أبريل (نيسان) الماضي، قدم الأمير حمزة بن الحسين، اعتذاراً لأخيه غير الشقيق، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بعد لقاء جمعهما بحضور عدد من الأمراء في القصر الملكي.

وبعد أقل من عام، تعود قضية «الفتنة» إلى الواجهة، وهي التي ارتبطت بولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين، ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، أحد أفراد العائلة المالكة، بعد الكشف عن مخطط استهدف أمن واستقرار البلاد، عبر بث الفوضى، والتحريض على معارضة النظام تحت ضغط الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وفي الوقت الذي استكملت فيه قضية «الفتنة» مساراتها القضائية وانتهت بإصدار حكم على عوض الله والشريف حسن بن زيد، قرر العاهل الأردني التعامل مع موضوع الأمير حمزة بقضية الفتنة في سياق العائلة، مكلفاً عمه الأمير الحسن بن طلال، بإدارة هذا المسار.

لكن مصدراً سياسياً رفيعاً، كشف لـ«الشرق الأوسط»، أن رسالة الأمير إلى الملك «هي رسالة اعتذار» ولا يمكن اعتبارها «مصالحة»، مضيفاً أن موقف الديوان الملكي في البيان، لم يأتِ على ذكر مفردة «المصالحة»، موضحاً أن «ركن المصالحة في العلاقة بين الملك والأمير، مرتبط بمسلكيات الأمير ومغادرته لتصرفات وتصريحات سابقة». وشدد المصدر على أن رسالة الأمير احتوت على «اعتراف بالخطأ وإقرار بالفتنة»، ويمكن البناء على ما جاء بنص الرسالة، عبر مواقف الأمير، مستقبلاً.