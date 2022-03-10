الإعلام الأمنى العراقى: اعتقال 3 أشخاص بينهم عنصر من تنظيم داعش الإرهابى

العراق
كتب محمد جمال
أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق اعتقال ثلاثة أشخاص بينهم عنصر بتنظيم “داعش” الإرهابى فى بغداد، ونقلت قناة “السومرية نيوز” العراقية ـ الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن خلية الإعلام الأمني قوله إنه :”حفاظًا على الآثار العراقية وبعملية نوعية أستندت على معلومات دقيقة، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بعد اصدار الموافقات القضائية، وبعد نصب كمين محكم من القاء القبض على متهمين اثنين وبحوزتهما قطعتين آثريتين”.
وأضافت أن “عملية إلقاء القبض على المتهمين الذين كانا يستقلان عجلة شرقى العاصمة بغداد جاءت بالتعاون مع القوة المتمركزة على الأرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما”.
وفى سياق متصل، قالت خلية الإعلام الأمني في العراق إن :”مفارز وكالة الاستخبارات وخلال جهودها في ملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية تمكنت من القاء القبض على أحد الإرهابيين والمكنى (بأبي معتصم) وهو أحد العناصر الوارد اسمه فيما تسمى كفالات عصابات داعش”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط