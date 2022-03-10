الإعلام الأمنى العراقى: اعتقال 3 أشخاص بينهم عنصر من تنظيم داعش الإرهابى

وأضافت أن “عملية إلقاء القبض على المتهمين الذين كانا يستقلان عجلة شرقى العاصمة بغداد جاءت بالتعاون مع القوة المتمركزة على الأرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما”.

وفى سياق متصل، قالت خلية الإعلام الأمني في العراق إن :”مفارز وكالة الاستخبارات وخلال جهودها في ملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية تمكنت من القاء القبض على أحد الإرهابيين والمكنى (بأبي معتصم) وهو أحد العناصر الوارد اسمه فيما تسمى كفالات عصابات داعش”.