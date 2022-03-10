الداخلية: ضبط 32 تاجرا محتكرا للمواد الغذائية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ضبط 32 تاجرا محتكرا للمواد الغذائية لغرض رفع أسعارها في الأسواق.

الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، قال في تصريح صحفي إن “بعض التجار لجأوا الى احتكار المواد ومنع بيعها لترتفع اسعارها بهدف الكسب”، مشيرا إلى ان “ذلك اخلال بالقانون العراقي”.

وأضاف المحنا، أن “مفارز الداخلية تنشط في الاسواق، بحسب توجيهات وزير الداخلية بضرورة تفتيش الاسواق وضبط المحتكرين للمواد”، مؤكدا أنه “تم ضبط 32 تاجرا محتكرا حتى الان”.

وتابع، أن “هناك تعاونا ما بين مفارز الداخلية وتجار كبار والمواطنين لضبط المحتكرين”، لافتا الى أن “المفارز مستمرة ضد المحتكرين، وهناك تعليمات بضرورة التعامل بشكل صارم وفقا للقانون”.

وعن الشائعات ذكر المحنا أن “الوزارة تعاني من موضوع الشائعات كثيرا سواء في الجانب الاقتصادي او تشويه صورة القوات الامنية”، موضحا أن “هناك مديرية ترصدها بشكل مستمر وتحدد مصادرها وتعالجها آنيا”.

وأكمل، أن “بعض الشائعات يتم نفيها فورا واخرى تهمل وبعضها يتم تصويرها لوضع الحلول لمعالجتها”، مردفا أنه “إذا كانت تحريضية وتمس الامن القومي فستكون هناك اجراءات قانونية وتعليمات بضرورة ضبط الاشخاص الذين يتسببون بتهديد الامن القومي باطلاقها”.

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