الدوري الإنجليزي الممتاز يعلق التعاون مع شريك البث الروسي أوكو سبورت

أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعليق تعاونه مع شريك البث الروسي أوكو سبورت ردا على غزو أوكرانيا.

وقال الدوري الإنجليزي في بيان إنه وافق بالإجماع مع الأندية على هذه الخطوة وسيتبرع بمليون جنيه إسترليني (1.31 مليون دولار) لدعم شعب أوكرانيا.

وجاء في البيان: “تدين رابطة الدوري الممتاز بشدة الاجتياح الروسي لأوكرانيا.. ندعو إلى السلام وجميع مشاعرنا مع المتضررين”.

وأضاف البيان: “سيتم التبرع بمبلغ مليون جنيه إسترليني للجنة طوارئ لتوصيل المساعدات الإنسانية مباشرة إلى المحتاجين”.

وأظهرت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز دعمها لأوكرانيا خلال مباريات مطلع الأسبوع حيث ارتدى قادة الفرق شارات خاصة وعبر اللاعبون والمشجعون والطواقم الفنية والعاملون عن تضامنهم مع أوكرانيا قبل انطلاق المباريات.

وعرضت الشاشات الكبيرة في الملاعب رسائل تضامن على خلفية اللونين الأزرق والأصفر للعلم الأوكراني.

وقال وزير الرياضة البريطاني نايجل هدلستون إن الحكومة تساند قرار الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف في بيان: “هذا هو الشيء الصحيح تماما الذي يجب القيام به ونؤيد بشدة قرار الدوري الممتاز وقف بث المباريات في روسيا ردا على اجتياح موسكو لأوكرانيا”.

وذكرت تقارير أن أوكو سبورت، وهي خدمة قائمة على الاشتراكات، تدفع حوالي 6.2 مليون جنيه إسترليني سنويا مقابل حقوق عرض مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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