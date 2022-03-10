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الصحة تشترط ارتفاع نسب التلقيح للخلاص من قيود كورونا

الصحة تشترط ارتفاع نسب التلقيح للخلاص من قيود كورونا

 بغداد: إسراء السامرائي
اشترطت وزارة الصحة زيادة معدلات التلقيح ووصولها إلى نسب عالية لرفع قيود كورونا، في وقتٍ تعمل فيه وزارة التربية على زيادة أعداد الملقحين من الطلبة والهيئات التدريسية.
وقال مدير الصحة العامة رياض عبد الأمير الحلفي: إنَّ “أغلب الدول أعادت النظر بأنظمتها الصحية بعد تجربة كورونا، لأنَّ بعضها انهارت”، مبيناً أنَّ “العراق على الرغم من صموده أمام الجائحة، لكن لا بد من مراجعة القوانين الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وخلق نظام قوي ورصين للتأهب والاستجابة لأي طارئ صحي”.
وأكد أنَّ “عملية التلقيح تسير بشكل جيد، لكنَّ الإقبال ليس بمستوى الطموح ونسبة التغطية لا تزال قليلة”، داعياً المواطنين إلى “الإقبال على التطعيم من أجل إلغاء الإجراءات الوقائية لأنها مرتبطة بارتفاع نسبه”.
وأضاف الحلفي أنَّ “الدول التي ألغت الإجراءات، حققت نسباً عالية من التلقيح، لذا فإنَّ العراق وفي حال الوصول إلى مستويات مماثلة يمكن رفع الإجراءات الوقائية”، لافتاً إلى أنَّ “نسبة التلقيح وصلت حتى الآن إلى 26 بالمئة”.
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