الصدر يجري مباحثات مع بارزاني واخرى مع المالكي هي الأولى منذ الخلاف

أجرى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء الخميس، مباحثات هاتفية مع زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، ورئيس ائتلاف دولة القانون،نوري المالكي هي الأولى من نوعها منذ سنوات.

وجاء في بيان أن “الصدر أجرى اتصالاً هاتفياً أيضا، مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر”.

وأضاف البيان، أن “الاتصالات الهاتفية، جرى خلالها، التباحث حول بعض القضايا المهمة المتعلقة بالوضع العراقي الراهن”.

ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية وطنية بخلاف بقية قوى الإطار التنسيقي التي تطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.