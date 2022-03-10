الفيفا يؤجل مواجهة أوكرانيا في تصفيات كأس العالم أمام اسكتلندا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في بيان تأجيل مواجهة أوكرانيا في تصفيات كأس العالم أمام اسكتلندا والتي كانت مقررة في 24 مارس/آذار لتقام في يونيو/حزيران.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة في هامبدن بارك في غلاسكو منتخب النمسا أو ويلز على مكان في نهائيات كأس العالم في قطر في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال الفيفا: “سيتم تأجيل مباراة اسكتلندا وأوكرانيا الآن لتقام في يونيو وبالتالي سيتم تأجيل المواجهة اللاحقة بين الفائزين من مباراتي اسكتلندا/أوكرانيا وويلز/النمسا”.

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