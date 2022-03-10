امرأة أوكرانية تُسقط طائرة من دون طيار روسية «بعلبة طماطم»

طائرة من دون طيار تحلّق في السماء (أرشيفية – رويترز)

كييف: «الشرق الأوسط أونلاين»

أظهر الأوكرانيون مقاومة منذ أن شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوماً واسع النطاق على بلدهم قبل أسبوعين.

تبرز هذه الاستجابة بدءاً من المواطنين الذين يحتجون ضد القوات الروسية إلى الأشخاص الذين ينشرون فيديوهات التوعية من خلال تطبيق «تيك توك» وغيره، مروراً بإنزال الطائرات من دون طيار عبر استخدام الأدوات المنزلية، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

خلال عطلة نهاية الأسبوع، شاركت ليوبوف تسيبولسكا، مستشارة الحكومة الأوكرانية، قصة امرأة في كييف أسقطت طائرة من دون طيار (درون) روسية بوعاء من «الخيار» من شرفتها. لكن سرعان ما تم تصحيح المعلومات: لقد كانت العلبة تحتوي على طماطم – مخلل الطماطم، على وجه الدقة.

وتمكنت ليوبوف من تعقب المرأة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. إيلينا، التي تعيش في دنيبروفسكي، تعمل في متجر محلي في كييف.

وأوضحت إيلينا أنها كانت تستريح على شرفتها في الساعات الأولى من الصباح عندما بدأ جسم يظهر على مسافة بعيدة. في البداية، اعتقدت أنه قد يكون طائراً حتى سمعت صوت أزيز خافت.

أمسكت الأم لطفلين بأول شيء في مطبخها وأطلقته على الطائرة.

قالت: «كنت خائفة… اعتقدت أنها قد تبدأ في إطلاق النار نحوي. ولكن يا للأسف على تلك الطماطم… كانت المفضلة لديّ!».

وشاهدت إيلينا برفقة زوجها تحطم الطائرة من دون طيار على الأرض قبل أن تدوس على الحطام وتخفي أجزاءها في صناديق مختلفة.

وأضافت إيلينا: «لن أذهب إلى أي مكان بعيداً عن كييف. لقد قررت ذلك على الفور… هذا منزلي وأرضي. سأقف وأقاتل وأقاتل أكثر. سأفعل كل ما هو ضروري».