بريطانيا تجمد ممتلكات رجل الأعمال الروسي أبراموفيتش مالك تشيلسي

وذكر بيان للخارجية البريطانية أن “رجال الأعمال السبعة ترتبط أعمالهم وثرواتهم ارتباطا وثيقا بالكرملين، ومن بينهم الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم ورجل الصناعة أوليغ ديريباسكا “.

وبدأت روسيا أواخر الشهر الماضي عملية عسكرية مستهدفة مدنا وقواعد عسكرية أوكرانية بعد أسابيع من التوتر والحشد العسكري الروسي على الحدود بين البلدين.

ونقلت وكالة رويترز، عن الحكومة البريطانية قولها: إنها ستمكن نادي تشيلسي لكرة القدم من مواصلة خوض المباريات والمشاركة في أنشطة كروية أخرى بعد أن فرضت عقوبات على مالكه رومان أبراموفيتش.