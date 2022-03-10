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بريطانيا تجمد ممتلكات رجل الأعمال الروسي أبراموفيتش مالك تشيلسي

بريطانيا تجمد ممتلكات رجل الأعمال الروسي أبراموفيتش مالك تشيلسي

قررت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، تجميد ممتلكات رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي.
وكشفت لندن، عن فرض عقوبات على أبراموفيتش، تشمل حظر معاملاته مع الأفراد والشركات البريطانية.
وأعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس فرض تجميد كامل لأصول 7 رجال أعمال روس آخرين وحظر سفرهم من أجل ما قالت إنه “تشديد الضغط” على موسكو.

وذكر بيان للخارجية البريطانية أن “رجال الأعمال السبعة ترتبط أعمالهم وثرواتهم ارتباطا وثيقا بالكرملين، ومن بينهم الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم ورجل الصناعة أوليغ ديريباسكا“.

وبدأت روسيا أواخر الشهر الماضي عملية عسكرية مستهدفة مدنا وقواعد عسكرية أوكرانية بعد أسابيع من التوتر والحشد العسكري الروسي على الحدود بين البلدين.

ونقلت وكالة رويترز، عن الحكومة البريطانية قولها: إنها ستمكن نادي تشيلسي لكرة القدم من مواصلة خوض المباريات والمشاركة في أنشطة كروية أخرى بعد أن فرضت عقوبات على مالكه رومان أبراموفيتش.

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