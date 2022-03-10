بنزيما يقود ريال مدريد الى الدور ربع نهائي من دوري ابطال اوروبا بعد الفوز على باريس سان جيرمان

حقق فريق ريال مدريد الإسباني ريمونتادا تاريخية على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد أن فاز عليه بنتيجة 3-1، خلال القمة التي جمعت المنتخبين مساء الأربعاء على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في قمة منافسات إياب دور الستة عشر لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

تقدم النجم الشاب كيليان مبابي لباريس سان جيرمان في الدقيقة 39، من خلال انفراد بالمرمى ليسددها ببراعة على مرمى ريال مدريد ويفشل الحارس تيبو كورتوا في التصدي لها.

وفي الشوط الثاني عاد ريال مدريد للمباراة، عبر هاتريك للنجم الفرنسي كريم بنزيما في الدقائق 61 و76 و78 على الترتيب لتصبح نتيجة مباراة الإياب 3-1.

وبمجموع المباراتين يفوز ريال مدريد بنتيجة 3-2 ويتأهل الفريق الملكي إلى الدور ربع النهائي، بفضل الهاتريك التاريخي الذي سجله بنزيما.

وجاء تشكيل الريال ضد باريس سان جيرمان كالتالي: حراسة المرمى: تيبو كورتوا/ خط الدفاع: ناتشو – ألابا – ميليتاو – كارفاخال/ خط الوسط: كروس – مودريتش – فالفيردي/ خط الهجوم: فينيسيوس – بنزيما – أسينسيو.

فيما جاء تشكيل باريس سان جيرمان على النحو التالي/ حراسة المرمى: دوناروما/خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، كيمبيمبي، منديز/ خط الوسط: بارديس، دانيلو، فيراتي/ خط الهجوم: ميسي، مبابي، نيمار.

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