بيان صادر عن المكتب الاعلامي لائتلاف الوطنية

بيان

لطالما حذرنا من تداعيات الانتخابات وما آلت له نتائجها والوضع السياسي الغير مستقر، لقد بدا واضحاً التجاوز على الدستور الذي اعتادوا ان يتشبثوا به بأعتبارهِ الوثيقة الحقيقية للعراق، حيث لم تكن نتائج الانتخابات معبرة عن ارادة ابناء شعبنا الكريم بالاضافة الى عزوف غالبية ابناء الشعب العراقي فضلاً على ذلك منع ابناء الشعب العراقي من المهاجرين والمقيمين خارج العراق من الادلاء باصواتهم يضاف الى ذلك توسيع الدوائر الانتخابية والخلل الذي اصاب العديد من الاجهزة البايومترية وكما توقعنا لم تكن النتائج مرضية أو مقنعة بالحد الأدنى، ولهذه الاسباب اعلنا سابقاً موقفنا الواضح والصريح من مقاطعة الانتخابات.

إن حالة الانقسام السياسي والاوضاع المضطربة الآن تدعونا الى تحمل المسؤولية الكبيرة لمعالجة ما يمكن معالجته من خلال طرح مقترح إنتخابات مبكرة خلال ستة اشهر يجري تهيئة ظروفها وقوانينها بشكل مختلف عن سابقاتها وبخلاف ذلك لن نصل الى حالة الاستقرار ولن يتم تحقيق طموحات ابناء شعبنا العراقي.

المكتب الاعلامي لائتلاف الوطنية

10 آذار 2022

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