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شمس الكويتية تكشف عن سعر أغلى حذاء اشترته

كشفت الفنانة ​شمس الكويتية​ عن أغلى حذاء قد إقتنته، مشيرة إلى أنها شخصية محبة لاقتناء الأحذية بصورة تكاد تكون مبالغاً فيها.

وفي حديث خلال مشاركتها ببرنامج كاربول كاريوكي بالعربي، والذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش على تلفزيون دبي،أكدت أن الناس ينتقدونها في الغالب بسبب حبها للأحذية ولكنها لا تستطيع الكف عن شراء الأحذية.

وبعد سؤال شمس عن أغلى حذاء اقتنته، أجابت :”يمكن أغلى حذاء اشتريته كان سعره 25 ألف يورو”، وتابعت موضحة أن سبب إرتفاع سعر هذا الحذاء، هو لأنه كان مكتوبا عليه أنه أول حذاء يصنع في المجموعة، وحصلت عليه من باريس.

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