طقس العراق: أمطار وموجات غبار وانخفاض بدرجات الحرارة

تشير التوقعات الجوية، اليوم الخميس، إلى هطول زخات أمطار متفاوتة من حيث الغزارة على مناطق متفرقة من البلاد، مع فرص لتشكل موجات غبار تتأثر بها أغلب المدن تقريبا، فيما ستنخفض الحرارة عدة درجات بدءا من يوم غد.

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي، في تدوينة على “فيسبوك” انه “الليلة فرصة لزخات أمطار خفيفة تشمل صلاح الدين وديالى، ومناطق متفرقة من الكوت وربما تشمل العاصمة بغداد خفيفة جدا، إضافة إلى بعض مناطق الجنوب والمنطقة الغربية هناك فرصة لزخات أمطار ذات طابع عشوائي بين منطقة وأخرى تنتهي صباح الغد”.

وعن المناطق الشمالية أوضح الأسدي، انه “أغلب مناطق الشمال تحت تأثير السحب الممطرة خصوصا دهوك أربيل والسليمانية مصحوبة بالغزارة احيانا، بينما تكون الفرصة جيدة شمال الموصل وكركوك، وبشكل أقل في باقي المناطق، تستمر حتى مساء الغد، تصاحبها تساقط الثلوج الخفيفة في المرتفعات الجبلية”.

وبخصوص الرياح، ذكر المتنبئ الجوي، انه “بدأت بلتحول إلى شمالية غربية بدأ من غرب الأنبار تليها باقي المناطق خلال يوم غد الجمعة نشطة السرعة خصوصا غرب الأنبار، تصل هبات الرياح إلى 80 كلم في الساعة، وفرصة لتشكل موجات غبار خفيفة ومتوسطة تتأثر بها أغلب المدن تقريبا”.

أما درجات الحرارة فقد توقع الأسدي، “انخفاض في درجات الحرارة الكبرى والصغرى بدءا من يوم غد، خصوصا مناطق الشمال والمنطقة الغربية ويشمل الانخفاض مناطق وسط البلاد بعدة درجات، اما مناطق الجنوب يشملها الانخفاض يوم السبت”.

وأرفق الأسدي، خريطة توضح توقعات الأمطار خلال الـ 24 ساعة القادمة، وحسب التدرج اللوني مفتاح الخريطة في الأسفل بالملم.

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