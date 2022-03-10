مسؤول بيئي: أكملنا مسح المحافظات ولم نسجل أي تلوث اشعاعي

نفت وزارة البيئة وجود تلوث أشعاعي في العراق، مشيرة إلى اتخاذها كامل الإجراءات لمواجهة أي طارئ قد يحصل بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال مسؤول المراقبة الإشعاعية مع وكالة الطاقة الذرية في العراق مازن محمد عطية في تصريح تلفزيوني تابعته (المدى)، إن “مركز الوقاية من الإشعاع التابع لوزارة البيئة يمتلك منظومات إنذار مبكر في مختلف أنحاء العراق لمراقبة الخلفية الإشعاعية وتحسباً لأي طارئ قد يحصل داخل البلد أو خارجه”.

وأضاف عطية، أن “المركز لديه (سيرفر) رئيسي موجود في بغداد لمراقبة تلك المنظومات حتى الموجودة في إقليم كردستان”.

وأشار، إلى أن “فريقاً للطوارئ موجود لدينا مهمته الاستجابة لأي حادث نووي قد يحصل، وحتى الوقت الحالي الملاكات الفنية المخصصة لهذا الغرض تتابع عمل المنظومات والخلفية الاشعاعية”.

وتحدث عطية، عن “ارتباط وتواصل مع منظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال مراقبة النظام الاشعاعي تحسباً لأي حادث نووي قد يحصل”.

وشدد، على أن “عملنا يكون سواء على مستوى المسح الميداني أو الإشعاعي، وقد اجرينا مسحاً لأغلب المحافظات في وقت سابق، ومنها البصرة التي أعلنت خالية من أي تلوث أشعاعي قبل مدة قليلة”، نافياً “وجود تلوث اشعاعي في العراق بشكل عام”.

ونوه عطية، إلى أن “هناك بعض التهويل الإعلامي بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا وإمكانية اجراء هجوم على المفاعل النووي هناك”، مستدركا “لكننا رغم ذلك نمارس عملنا بالمتابعة في حالة حصول أي طارئ أو حادث نووي واشعاعي، لأن مسؤولياتنا هي الحفاظ على البيئة والإنسان في العراق”.

ومضى عطية، إلى أن “مركزنا جهة رقابية وغير معنية ببناء المفاعلات النووية في العراق، لكن هذا الإجراء مهم لما له من آثار إيجابية على صعيد توفير الطاقة، ولم يتم طرح الموضوع علينا لغاية الوقت الحالي”.

وكانت وزارة البيئة قد أعلنت مطلع الأسبوع الحالي عن اتخاذ إجراءات لمواجهة أي أضرار قد تصيب المنشآت النووية الأوكرانية.

وذكر بيان للوزارة، أن “مركز الوقاية من الإشعاع وأذرعه التنفيذية المتمثلة بشعب الوقاية من الإشعاع في مديريات البيئة في جميع محافظات العراق، تتخذ الإجراءات المناسبة لمواجهة أي طارئ”.

وأشار، إلى “رفع حالة التأهب لقدرات الكشف الإشعاعي والإنذار المبكر بشكل مستمر لمراقبة أي تغييرات يتم تأشيرها في قيم معدلات الجرع الإشعاعية الواردة من المنظومات الفرعية في المحافظات”.

ونقل البيان عن مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع صباح الحسيني، أن “الملاكات الفنية التابعة للمركز وضعت في حالة التأهب والاستجابة لأي حادث طارئ ممكن أن يحدث ومنذ اليوم الأول لبدء العمليات العسكرية، ولا سيما بعد الأحداث التي شهدتها محطة تشرنوبل النووية المغلقة، ومحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا”.

وأضاف، أن “المركز على تواصل مستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر شبكة نظام معلومات المراقبة الإشعاعية الدولية International radiological monitoring information system (IRMIS) ونظام تبادل المعلومات الموحد Unified System for Information Exchange (USIE) ، لاستقبال المعلومات عن التطورات وتقييمها”.

ولفت الحسيني، إلى “عدم وجود أي مؤشر لتلوث إشعاعي في الأجواء العراقية، وأن معدلات الخلفية الإشعاعية ضمن الحدود الطبيعية”.

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