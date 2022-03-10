مطالبات بتثبيت المنحة الحكوميَّة وزيادة الحد الأدنى للرواتب

بغداد: هدى العزاوي

طالب خبراء في المال والاقتصاد بتثبيت منحة الحكومة الماليَّة تحت بند “غلاء المعيشة” للطبقات الفقيرة والوسطى من المجتمع وعدم اقتصارها على الدفع لمرة واحدة، داعين في الوقت نفسه إلى تطبيق مادة الموازنة للعام الماضي القاضية بزيادة الحد الأدنى للرواتب إلى نحو 500 ألف دينار وأكثر.

وقال مقرر اللجنة المالية النيابية للدورة السابقة “الرابعة” الدكتور أحمد الصفار : إنه “إذا ما تمَّ احتساب معدل بيع النفط حسب الأسعار المعلنة للنفط ابتداءً من 45 دولاراً للبرميل بسعر مخفض في الموازنة وصولاً إلى 130 دولاراً اليوم، فإنَّ معدل سعر البرميل سيكون 90 دولاراً، وبذلك يكون وارد العراق في حدود 150 ترليون دينار تقريباً، وموازنة العام الماضي كانت في حدود 130 ترليون دينار، بمعنى أنَّ هناك وفرة مالية، ومن المفترض بالحكومة أنْ توضح بشفافية هذا الفرق بين الإيرادات المخططة والمتحققة، عدا الإيرادات الأخرى المتحصلة من هيئة الجمارك والضريبة”. وبين أنه “في ظلِّ حكومة تصريف الأعمال، فإنها لن تتمكن من تقديم مشروع موازنة للعام الحالي أو توقيع عقود استثمارية، ويبقى المبلغ مدوّراً للموازنة المقبلة ويمكن استخدامه لتسديد القروض الخارجية المسجلة على العراق”.

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