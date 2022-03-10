موراي يتبرع بجوائزه المالية في 2022 لأطفال أوكرانيا

قال آندي موراي المصنف الأول السابق على العالم في التنس إنه سيتبرع بالجوائز المالية التي سيحصل عليها في 2022 لمساعدة الأطفال المتضررين من الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن مليوني شخص فروا من أوكرانيا، معظمهم من النساء والأطفال، منذ بدء الغزو الروسي يوم 24 فبراير/شباط إلى اليوم.

وتصف روسيا أفعالها في أوكرانيا بأنها “عملية خاصة”.

وقال موراي سفير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في المملكة المتحدة على تويتر: “أكثر من 7.5 مليون طفل معرضون للخطر بسبب الصراع المتصاعد في أوكرانيا. من المهم جدا أن يواصل هؤلاء الأطفال تعليمهم. لذلك تعمل اليونيسيف على تمكين الأطفال النازحين من التعلم فضلا عن دعم إعادة تأهيل المدارس المتضررة جنبا إلى جنب مع استبدال المعدات والأثاث”.

وأضاف: “سأتبرع بالجوائز المالية التي سأحصل عليها في 2022 لكن أي شخص في المملكة المتحدة يمكنه دعم مبادرة اليونيسيف الإنسانية من خلال التبرع”.

وقال مسؤولو البطولات الأربع الكبرى واتحاد المحترفين واتحاد المحترفات والاتحاد الدولي للتنس اليوم الثلاثاء إنهم سيتبرعون بمبلغ 700 ألف دولار كمساعدات إنسانية ولمساندة اتحاد التنس الأوكراني.

وحصل موراي، الفائز بثلاثة ألقاب كبرى، على بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة إنديان ويلز هذا الشهر وهي أول بطولة يخوضها منذ العودة للتعاون مع مدربه السابق إيفان ليندل.

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