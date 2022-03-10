نبيل جاسم رئيساً للجنة الدائمة للإعلام العربي

القاهرة: إسراء خليفة

تكللت جهود وزارة الخارجيَّة والسفير أحمد نايف الدليمي مندوب العراق الدائم في الجامعة العربية وسفيرها لدى القاهرة، بمصادقة مجلس الجامعة العربية، أمس الأربعاء، على تولي الدكتور نبيل جاسم رئاسة اللجنة الدائمة للإعلام العربي، والمصادقة أيضاً على مرشح وزارة الخارجية، عبد الحسين يعقوب الهنداوي، لشغل منصب أمين عام مساعد في جامعة الدول العربية بدلاً عن الراحل قيس العزاوي، بعد أنْ تمَّ التصويت عليهما داخل الجامعة.

وبارك وزير الخارجية فؤاد حسين للمرشحين بهذا الفوز في تصريح لـ”الصباح” مشيراً إلى جهود وزارة الخارجية والسفارة العراقية بالقاهرة في تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

وأضاف حسين أنَّ الوزراء ناقشوا في أعمال الدورة الاعتيادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب العديد من البنود المهمة والخاصة بالقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي والتدخلات الأجنبية بالشؤون العربية والأزمات في سوريا واليمن وليبيا وانعقاد القمة العربية المقبلة في الجزائر إضافة إلى التدخلات التركية بالعراق وموضوع المياه، لافتاً إلى أنَّ ما يحصل في أوكرانيا وروسيا وتداعياته طغى على الاجتماع الوزاري.

وحصل الدكتور نبيل جاسم على أغلبية الأصوات من بين عدد من المرشحين يمثلون دولاً عربية عدة، خلال اجتماع عُقد يوم الاثنين الماضي في القاهرة على مستوى المندوبين الدائمين، ليكون أول عراقي يترأس هذه اللجنة منذ تأسيس الجامعة العربية في العام 1945.

وكان اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الذي عُقد، أمس، على مستوى وزراء الخارجية العرب، صوَّت لصالح الإعلامي الدكتور نبيل جاسم الذي يشغل منذ نحو عامين منصب رئيس شبكة الإعلام العراقي.

يُذكر أنَّ جاسم المولود في بغداد في العام 1971، أستاذ في كلية الإعلام بجامعة بغداد وشغل مناصب عدّة في وسائل الإعلام العراقية، واستطاع خلال ترؤسه شبكة الإعلام العراقي، إجراء إصلاحات مهمة خلال مدة وجيزة ارتقت بمستوى الخطاب الإعلامي للشبكة على مستوى الشكل والمضمون.

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