هيفا وهبي تحتفل بعيد ميلادها… وهذا عمرها

هذا وكانت قد شاركت مؤخرًا في عالم الدراما بمسلسل «أسود فاتح».

غنائيًّا كرحت هيفا فيديو كليب أغنية ««لو كنت» التي شاركها في غنائها الفنان المصري أكرم حسني.

إلى ذلك، شاركت في تشرين الثاني الماضي باختيار ملك جمال لبنان كونها عضواً في لجنة تحكيم المسابقة.