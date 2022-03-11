السليمانية: لدينا خزين من الغذاء يكفي لعام وندعو حكومة الإقليم لإلغاء الضرائب على هذه السلع

دعا رئيس الحكومة المحلية لمحافظة السليمانية هفال أبو بكر، يوم الجمعة، الشركات والتجار إلى عدم رفع أسعار البضائع والسلع، وعدم احتكارها لكي لا تؤثر الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا على إقليم كوردستان، كاشفا في الوقت ذاته إلى امتلاك المحافظة خزينا من الغذاء يكفيها لسنة كاملة.

وقال المحافظ في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إنه طلب من هؤلاء عدم رفع الأسعار واحتكار السلع والمواد الغذائية لكي يكون تأثير الحرب ضئيل على الإقليم.

وأضاف أن جوابهم على طلبه كان ايجابيا، وسيتم تقديم الكثير من التسهيلات من قبلهم إلى أن تنتهي الحرب.

وأردف ابو بكر بالقول إن غرفة قامت ببناء أكثر من 700 مستودع، وهذا خزين استراتيجي للإقليم والعراق بما تحتويه من مواد غذائية.

كما أشار رئيس الحكومة المحلية إلى أنه في الوقت الراهن لن نواجه أي مشاكل حتى لو لم يتم استيراد الأرز والزيت لمدة عام كامل، لأننا لدينا خزين كاف من الغذاء، وأطمأنكم أننا سنتجاوز هذه الأزمات.

وتابع بالقول إن المستودعات والمخازن قادرة على توفير الغذاء لمدة عام كامل وفقا لطلب وحاجة السوق، منوها إلى أن التجار وجدوا مصادر أخرى لتوفير الإمدادات من الغذاء.

محافظ السليمانية دعا حكومة الإقليم إلى العمل على غرار الحكومة الاتحادية إلى الغاء الضرائب المترتبة على استيراد المواد والسلع الغذائية الأساسية، وأن تلزم نفسها بالقرار.

كما دعا حكومة إقليم كردستان، على غرار الحكومة الاتحادية، إلى زيادة الضرائب على واردات المواد الغذائية الأساسية والمواد الغذائية والإعلان عن التزامها بالقرار.

وخلال الأيام القليلة الماضية، ارتفعت أسعار المواد الغذائية، وخاصة الزيت والدقيق، بنسبة 50 في المائة في أسواق إقليم كوردستان، نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التي أعقبتها قلق ومخاوف من قبل السكان.