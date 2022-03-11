العراق… خفض الدينار يلهب الأسواق واحتقان شعبي قبيل رمضان

وفي جولة لـ”النهار العربي” على عدد من المحال التجارية في العاصمة بغداد، لمعرفة الأسعار داخل السوق ونسبة الإقبال على الشراء، تبين أن سعر قنينة زيت الطهو وصل الى 5 آلاف دينار عراقي (نحو 3 دولارات) بعدما كان نحو 2000 دينار، فيما بلغ سعر كيس الطحين 50 ألف دينار (نحو 32 دولاراً) بعدما كان سعره 15 ألف دينار، أما سعر طبقة بيض المائدة فقد وصل الى 6000 دينار ( نحو 4 دولارات).

وقد شمل هذا الارتفاع، الخضروات والمحروقات والمواد المنزلية وغيرها.

ونتيجة لذلك، تراجعت القدرة الشرائية للعائلات وخفّ الإقبال على المواد الأساسية بشكل كبير وفق ما أكد لنا صاحب أحد المحال التجارية. وثمة ترقّب لما ستكون عليه الأسعار كلما اقترب شهر رمضان الذي يبدأ في الثاني من نيسان (أبريل) المقبل.