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انباءعن خوض علاء مبارك نجل الرئيس الاسبق خوض الانتخابات الرئاسية القادمة امام السيسى

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بيان صحفى

وردت انباء عن اعتزام علاء مبارك نجل الرئيس السابق مبارك خوض الانتخابات الرئاسية القادمة امام الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى بعد انتهاء الفترة الرئاسية للسيسى

وقال الباحث والمحلل السياسى زيدان القنائى ان براءة علاء مبارك امام القضاء المصرى تؤهله لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة دون اى موانع قضائية

واضاف ان الحديث عن الانتخابات الرئاسية المصرية امر مبكر للغاية لكن بروز علاء مبارك مؤخرا على الساحة الاعلامية جعل الحديث يدورحول نيةعلاءمبارك خوضالانتخابات الرئاسية

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