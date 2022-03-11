( بطل الزيت و محمد رمضان )

احمد الخضر

كاتب صحفي و باحث سياسي

▪️منذ يومين وانا افكر ؟

اين المتظاهرين الذين احتجوا على حفلة الفنان المصري محمد رمضان و اعتصموا داخل مدينة سندباد لاند الترفيهية في بغداد واقاموا الدنيا ولم يقعدوها و قالوا عنه العبد الاسود و هذا الحفل حرام و هو مخطط ضمن محاربة للمذهب و تبذير لأموال الشعب والدولة العراقية رغم ان الحفلة من تمويل القطاع الخاص وليس من اموال موازنة الدولة العامة . بل وايضٱ اين الثلاثون قناة فضائية التابعة للقوى السياسية العراقية الفاشلة والتي تريد فرض وجودها عنوة في المرحلة المقبلة رغم خسارتها في الانتخابات التشريعية الاخيرة ؟!

ونحن هنا لا ننكر على طرف حرية التظاهر و التعبير السلمي عن الاراء والتي كفلها الدستور و القانون العراقي ابدٱ بل نحترمها .

ولكن من حقنا ايضٱ أن نتسائل لماذا لم نسمع لهم صوتٱ الان وهناك ازمة اقتصادية في الاسعار سببها بعض التجار الجشعين وسوء تخطيط وزارة التجارة ؟!

لماذا لم يتظاهروا يعتصموا او يصلوا في منطقة جميلة مثلٱ ( مقر التجارة الغذائية العراقية ) ويطالبوا التجار فيها بعدم استغلاهم الى الازمة الحالية وعدم رفع اسعار المواد الغذائية الاساسية على المواطنين ؟!

لماذا لا يعتصموا و يفشروا سججاييد تعبدهم الى الله عند ابواب وزارة التجارة مثلٱ والتي المفروض انها تعطي للمواطنين حصة شهرية للمواد الغذائية فتبين بعد ذلك انها تصرف هذه الحصة الشهرية كل 60 يومٱ وليس كل 30 يومٱ وبمواد رديئة وبعضها سيء الصناعة والنوع ؟!

ثم اين المحتجين على نتائج الانتخابات ؟!

والمتصمين عند ابواب الخضراء ؟!

وجماعة العجوز الشمطاء الوصف الذي اطلقوه على رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق بلاسخارت ؟!

اين المشايخ الذي كنا نراهم في هذه المظاهرات ؟!

الموضوع كله يا سادة ياكرام

سياسية و مصالح ..

وبعبارة شعبية اوضح ( الجهات السياسية المدعومة خارجيٱ بشكل واضح الشغله الي اصرفلهم يحرگون الشارع عليها و الشغله الي ما اصرفلهم الي ما مستفادين منها يسوفون مطالبها و ينهوها في مهدها ) بالاضافة الى ان معظم التجار الكبار للمواد الغذائية و غيرها مرتبطين بشكل أو بأخر بهذه الجهات السياسية التي تريد اليوم ان تفرض نفسها بالقوة في الساحة .

وانا اقولها بكل ثقة . حسبتكم هذه المرة غير دقيقية جدا

وان اغلبية العراقيين و المتظاهرين منهم لن ينخدعوا مجددٱ ولن يكونوا طرف في لعبة سياسية قادمة من اجل المغانم و الاموال وتوزيع المناصب حسب الولائات . فالمتغيرات كثيرة والايام القادمة حبلى بالمفاجأت ..

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