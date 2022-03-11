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بوتين يسمح بانضمام 16 ألف متطوع من الشرق الأوسط للقتال ضد أوكرانيا

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة إنه يريد السماح للمتطوعين بالقتال ضد القوات الأوكرانية، ووافق على تسليم أنظمة صاروخية غربية تم الاستيلاء عليها إلى مقاتلين من المتمردين المدعومين من روسيا.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد اقترح تسليم أنظمة مضادة للدبابات أمريكية الصنع مثل جافلين وستينغر إلى مقاتلين من المتمردين في منطقتي لوغانسك ودونيتسك.

وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي إنه يؤيد مثل هذه الفكرة.

وأضاف أنه يجب السماح لأولئك الذين يريدون التطوع للقتال مع القوات المدعومة من روسيا بذلك.

وقال شويغو إن هناك 16 ألف متطوع في الشرق الأوسط مستعدون للقتال مع القوات المدعومة من روسيا.

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