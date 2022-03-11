توضيح من المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى

توضيح

بغداد/ إعلام القضاء



يوضح المركز الاعلامي انه بتاريخ 10/ 3/ 2022 أجرت محكمة جنايات واسط المحاكمة بالدعوى الجزائية المرقمة 181 / ج/ 2022 بخصوص الجريمة المنسوبة الى المتهمين كل من كاظم هادي كاظم ومحمد عطية حسين وعباس علي عزيز و حسين صدام هاشم وفق المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة 2و 3و 7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وحكم على كل واحد منهم بالإعدام شنقا حتى الموت وذلك لقيام المتهمين المذكورين بتاريخ 30 / 6/ 2021 بالاتفاق والاشتراك في قضاء العزيزية بمهاجمة محطة توزيع كهرباء العزيزية وإلقاء قنبلة يدوية على أفراد حماية المحطة وقد ادى الحادث الى أستشهاد أمر المفرزة النقيب علي عبد الحسين شايش نتيجة تعرضه لأصابة في منطقة الرأس والصدر بشظايا تلك القنبلة وأصابة رفاقه من منتسبي الشرطة كل من نصار صبيح تايه و وغزوان عبد الكريم حسن بجروح حالت الإسعافات دون وفاتهم وكذلك تعرض أجزاء من منظومة المحطة للإضرار وقد اعترف المتهمين صراحة بالفعل المرتكب من قبلهم أمام القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق بعد توفير كافة الضمانات القانونية لهم.

وسوف ترسل الدعوى تلقائيا الى محكمة التمييز لتدقيقها وفق القانون واصدار القرار النهائي على ضوء ذلك.

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