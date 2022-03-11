حسين الجسمي: فخامة الحضور والتميز والإبهار في أضخم حفل جماهيري بحفلات ساحة الوصل بـ”إكسبو 2020 دبي”

دبي – 10 مارس 2022:

في أمسية خالدة تحمل شواهد متعددة من فخامة الحضور والرقي، ختم “جبل الأغنية العربية” الفنان الإماراتي حسين الجسمي، حفلات ساحة الوصل في معرض إكسبو 2020 دبي، مطلقاً صوته في عنان فضاء المكان، ليطرب بأغنياته الجمهور الغفير الذي تدفّق الى ساحة الوصل من مختلف الجنسيات والأعمار، و أشعل حماسهم الذي تخطى كل حدود الفرح والحب، ليصافح القلوب ويتربع على عرش الأغنية العربية بمختلف الألوان الموسيقية واللهجات واللغات العالمية.

وكان لصعود الجسمي على مسرح ساحة الوصل تميزاً خاصة استثنائياً، حيث فاجأ الحضور بصعوده من تحت أرض المسرح، وهو يعزف على آلة البيانو أغنية “انا لها شمس” التي كتبها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لتتعالى صيحات وهتافات الجمهور، الذى رفع لافتات الحب والترحاب له بكل اللغات، مرحباً بهم وبحضورهم الذي وصفه بالراقي والمبهر، قائلاً: اليوم الكلام يعجز عن وصف المشاعر، يعجز عن وصف وجودكم الراقي المبهر في هذه الحفلة الختامية فى ساحة الوصل.. الله يحفظكم”، وأضاف: “تشرفت أن أكون سفير لهذا الحدث العالمي من أرض الإمارات، الحدث المؤثر في جميع المجالات الذي صنع مستقبل أفضل لأبنائنا.. لدولنا ولكل العالم”، مثنياً على النجاح الكبير المدوى لإستضافة “إكسبو 2020 دبي” قائلاً: يعز علينا فعلاً نودع هذا الحدث .. لكن نجاحنا الذي أبهر العالم في تنظيمه هو جعلنا نشعر بالفخر لدولتنا الغالية وبرؤية أصحاب السمو حكامنا وشيوخنا الله يحفظهم، شكراً أكسبو 2020 دبي لدعوتكم”.

وتميز الحضور الجماهيري الأضخم في حفلات ساحة الوصل في إكسبو 2020 بوجود عدد كبير من الشيوخ الكرام، والعديد من الجنسيات العربية والأجنبية، ليقدم لأول مرة بعزفه المنفرد على البيانو وإحساسه المتفرد الخصب، بالغناء الحي المباشر الأغنية التركية “كل شي يذكرني بك”، والتي كانت من المفاجآت المفرحة والشاعرية التي لامست القلوب، ليتنقل برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو د. سعيد كمال عبر مجموعة كبيرة من الأغنيات، منهياً ساعتين من الغناء والتفاعل المستمر دون أن يشعر أحد بالوقت، تاركاً “أمسية خالدة” بكل ما تعنيه الكلمة والوصف والمعنى.

وقد نقل وبث حفل حسين الجسمي “أمسيات خالدة” عبر مجموعة كبيرة من القنوات العربية والعالمية بما فيهم قناة إكسبو 2020، وتصدرت محركات البحث، وأحاديث رواد مواقع

التواصل الاجتماعي، محققاً في الليلة الخالدة والاستثنائية “تريند” في جميع قوائم المنصات التواصل الإجتماعي المختلفة في الإمارات وعدد من الدول.

المكتب الاعلامي لسعادة الفنان حسين الجسمي

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