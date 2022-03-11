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دراسة تحذر.. العزلة الاجتماعية قد تؤدي لالتهاب المخ

العزلة - تعبيرية

التجارب الإيجابية للتواصل الاجتماعي يمكن أن تقلل التهاب الدماغ وتعزز الاستجابات المناعية المضادة للفيروسات

 جمال نازي
في حين، تسببت جائحة كورونا على مدار العامين في زيادة العزلة بين البشر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للتباعد لمنع انتشار الوباء وكبح جماحه، ما يعني زيادة الاضطرابات النفسية والجسدية، كشفت دراسة دولية حديثة أن العزلة الاجتماعية أثناء الجائحة يمكن أن تؤدي لالتهاب المخ.
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وأفاد ما يقرب من ثلاثة من كل خمسة موظفين وعمال بالغين في الولايات المتحدة شملهم الاستطلاع عام 2021 من قبل جمعية علم النفس الأميركية عن الآثار السلبية للضغوط النفسية المرتبطة بالعمل، ومن بينها قلة الاهتمام والطاقة والجهد.

كما أفاد المشاركون أيضًا عن تعرضهم للإنهاك المعرفي (36%) والإرهاق العاطفي (32%) والإرهاق الجسدي (44%)، بحسب ما نشره موقع Psychology Today.

حظر التجوال والإغلاق

وتوصلت دراسة لمستشفى ماساتشوستس العام بالتعاون مع جامعة كينغز كوليدج لندن ومركز Maudsley NIHR للبحوث الطبية الحيوية إلى أن الأفراد الأصحاء الذين تم فحصهم بعد تنفيذ حظر التجوال والإغلاق في بلادهم لديهم مستويات مرتفعة في الدماغ لاثنين من علامات الالتهاب العصبي المستقلة هما بروتين 18 kDa وTSPO ميوينوزيتول مقارنة بالمشاركين قبل الإغلاق.

كما أظهر المشاركون الذين أيدوا عبء الأعراض العالي إشارة TSPO أعلى في الحُصين، والتي تعني معاناتهم من تغير الحالة المزاجية والإرهاق العقلي والتعب البدني، مقارنة بأولئك الذين أبلغوا عن أعراض قليلة أو معدومة، بما يمكن ترجمته إلى أن الالتهاب في هذه المناطق بالدماغ يمكن أن يكون سببًا في إجهادها العقلي والجسدي وتغيرات الحالة المزاجية.

قدمت هذه الدراسة إشارات أولية على أن حظر التجوال والإغلاق كان له تأثير في زيادة التهاب الدماغ، وربما كان هذا بسبب آليات المناعة، التي تم تنشيطها بسبب العزلة الاجتماعية.

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