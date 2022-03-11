عالية نصيف تدعو رئيس مجلس القضاء الأعلى لحماية موظفي أمانة بغداد من تجاوزات أمين بغداد 

دعت النائبة عالية نصيف السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان الى حماية موظفي أمانة بغداد من تجاوزات أمين بغداد، مؤكدة صدور أمر استقدام بحق أمين بغداد على خلفية الاعتداء على معاون مدير عام دائرة بلدية الشعلة .

وقالت في بيان اليوم :” أن امين بغداد وكالةً صبَّ جام غضبه على موظفي الأمانة من خلال الاعتداءات اللفظية المتكررة والتي وصلت في بعض الأحيان إلى الاعتداءات الجسدية المباشرة مثلما حصل مع موظف بدرجة معاون مدير عام خلال الزيارة الرجبية “.

وأضافت :” ان امانة بغداد شهدت في عهد أمين بغداد (الذي ينظر بفوقية واستعلاء الى موظفيه) صدور المئات من أوامر العقوبات المخالفة لقانون انضباط موظفي الدولة والتي لم يسبق لها مثيل في تاريخ هذه المؤسسة رغم الجهود الاستثنائية التي يبذلها ملاك الأمانة في تقديم الخدمات لأهالي العاصمة ” ، مؤكدة :” ان بين يديها حزمة من أوامر العقوبات التي طالت موظفي الأمانة سيتم عرضها خلال الاستجواب “.

ودعت نصيف السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان الى ” التدخل السريع لحماية موظفي الأمانة من سطوة وبطش هذا الأمين وصون حقوقهم ورد الاعتبار لكرامتهم الإنسانية التي نصت عليها الشرائع السماوية والقوانين والتشريعات النافذة ” ، مؤكدة صدور مذكرة استقدام بحق أمين بغداد وكالة على خلفية الاعتداء على معاون مدير عام دائرة بلدية الشعلة .

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