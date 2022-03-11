مستشار فخامة الرئيس مسعود بارزاني لشؤون الكورد الفيليين يصل بغداد على رأس وفد من الشخصيات الكوردية الفيلية

وصل الاستاذ علي الفيلي مستشار فخامة الرئيس مسعود بارزاني لشؤون الكورد الفيليين ظهر الخميس ١٠ آذار العاصمة الاتحادية بغداد يرافقه وفد من الشخصيات الكوردية الفيلية.

وحل الفيلي ضيفا على الحاج رحمن السوره ميري احد الشخصيات الكوردية الفيلية البغدادية ، ثم التقى وفدا من رؤوساء العشائر والنخب الكوردية البغدادية.

وفي مستهل اللقاء أوضح الأستاذ الفيلي الهدف من زيارته إلى بغداد، مبينا انه سيلتقي عدد من المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين والشخصيات الكوردية والعربية فضلا على النخب والشخصيات الأكاديمية والثقافية.

* كما زار مستشار فخامة الرئيس مسعود بارزاني عصر الخميس يرافقه عدد من الشخصيات الكوردية نصب الشهيد الفيلي في بغداد، وبعد قراءة سورة الفاتحة على أرواح الشهداء، أكدعلى ضرورة وفاء واحترام الجميع لدماء الشهداء وايلاء اهتمام خاص بعوائلهم وذويهم. مشدداً على أن يبقى الشهداء رموزا معنوية قومية و وطنية لعوائلهم ولجميع ابناء الشعب الكوردي.

كما زار الاستاذ علي الفيلي مضيف الشيخ عدنان حميد شفي القره لوسي لأداء واجب العزاء لوفاة والدته التي وافتها المنية قبل أيام.

ونقل الفيلي تحيات وتعازي فخامة الرئيس مسعود بارزاني للشيخ عدنان حميد شفي القره لوسي والشيخ آزاد والشيخ رضا والشيخ محسن. ومن جانبه شكر الشيخ عدنان القره لوسي مستشار فخامة الرئيس على الزيارة وأداء واجب العزاء، مؤكدا بأنهم سيبقون مخلصين واوفياء لنهج البارزاني الخالد، مشددا ان البارتي ليس حزبا فحسب بل مدرسة نضالية نستلهم منه دروس الكوردايتي.

وفي جانب آخر من الزيارة تم بحث ومناقشة الشأن الكوردي والعراقي وبالأخص المشاكل التي يعاني منها الكورد في بغداد.

واكد الفيلي انه سيسعى بالتعاون مع الكتل السياسية الممثلة في البرلمان و هيئة الرئاسة لتشريع قوانين خاصة لانصاف الكورد الفيليين و مطالبة الحكومة الأتحادية بتنفيذ القوانين الصادرة لحل مشاكل الكورد في بغداد.

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